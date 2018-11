La Diabetes síntomas, dudas y la dieta que debes llevar durante la enfermedad

¿Qué es?

La diabetes es una enfermedad bastante grave que podría acabar con tu vida de forma muy lenta. Toma precauciones y cuida tu salud, pues dicha enfermedad es considerada crónica e irreversible, pues se trata pero no logra curarse. Se debe al metabolismo, mismo que produce un exceso de glucosa o azúcar en la sangre y en la orina; en consecuencia a una cierta disminución o diferencia de la secreción de la hormona insulina. Se ha convertido en una amenaza muy popular entre las personas, que también afecta a niños.

De acuerdo a lo que afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 422 millones de personas viven con la enfermedad de diabetes a nivel mundial; dicho resultado es equivalente a cuatro veces más que hace 40 años.

Síntomas:

"Por lo general, el medico advierte al paciente que tiene diabetes tipo 2 en base a los resultados de pruebas de laboratorio que miden el nivel de azúcar en la sangre. La mayor parte de pacientes con diabetes tipo 2 no tienen síntomas. Los síntomas son más comunes en pacientes con diabetes tipo 1, cuando los niveles se mantienen muy elevados por mucho tiempo [...] Es posible que se desarrolle fatiga, sed, hambre, exceso de orina, visión borrosa y pérdida de peso".

Dudas:

¿Cuándo el nivel de azúcar se vuelve un peligro en la vida del ser humano?

"En ayunas, el nivel normal de azúcar en sangre es de 70 a 110 miligramos por decilitros (mg/dl). Después de las comidas, estos valores suben, pero la insulina se encarga de que vuelvan al rango normal rápidamente (habitualmente 2 horas). Los valores mayores a 180 mg/dl sostenidos por más de 2 horas son tóxicos para las células, y si se repiten muchas veces pueden originar daño permanente en ellos, especialmente en riñones, ojos, corazón y nervios de las piernas". - Dra. Fabiana Vazquez, vocal de la Sociedad Argentina de Diabetes.

Diferencia entre la Diabetes tipo 1 y tipo 2:

"En la clasificación de diabetes hay 4 tipos, pero en la práctica se expresa como tipo 1 o 2. La tipo 1 se presenta generalmente en jóvenes menores de 30 años, delgados y que no tienen un antecedente hereditario de diabetes". - José Agustín Mesa Pérez, médico endocrinólogo y presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes.

¿La Diabetes se cura?

"La diabetes no se cura, pero bien controlada, la persona puede hacer una vida normal. No hay forma de saber quién tendrá diabetes 1, ni forma de evitarla. En cambio la diabetes tipo 2 tiene factores desencadenantes muy claros, y mantener un peso adecuado, alimentación saludable y balanceada y hacer ejercicio físico regularmente puede evitar o retrasar la aparición en quienes tienen predisposición genética". - Dra. Fabiana Vazquez, vocal de la Sociedad Argentina de Diabetes.

Dieta:

No hay mucha restricción en el campo, realmente si eres de buen paladar entonces no se sentirá como dieta; pero lo que no debe faltar por ningún motivo son la fibra, vitaminas y minerales; asimismo el consumo de agua para mantenerse hidratado, consumir tres frutas al día y muchas verduras.