Kylie Jenner y Billie Eilish imponen moda con los tenis más esperados del 2020. Foto: El confidencial

Los tenis con la etiqueta especial de Dior y Air Jordan son los más esperados en este 2020, dicha presentación se vio afectada por la pandemia del coronavirus, sin embargo las celebridades Kylie Jenner y Billie Eilish imponen moda, pues ya tienen su par.

Desde mediados de noviembre de 2019, comenzaron los rumores de que Christian Dior y la división de Nike, Jordan Brand, lanzarían una colaboración. Esto fue confirmado a principios de diciembre del mismo año, cuando se presentó la colección Dior Men Pre-Fall 20 por Kim Jones, en el marco de Art Basel en Miami; cuando los sneakers Air Dior hicieron su debut.

Como una colaboración sin precedentes, estos sneakers estaban destinados a ser los más esperados del 2020, pero el coronavirus llegó y cambió un poco los planes. El lanzamiento estaba programado para este abril, sin embargo el 17 de marzo pasado, Nike anunció que Dior decidió posponer la venta de estos tenis que ahora sí son verdaderamente codiciados.

Tenis de Kylie Jenner y Billie Eilish

Estos tenis grises como el color insignia de la maison Christian Dior, tienen una etiqueta especial con los logos de Dior y Air Jordan, el logo swoosh de Nike intervenido con el monograma Dior Oblique, las agujetas tienen puntas metálicas, suela transparente y cuestan alrededor de 2,000 dólares o unos 50,000 pesos mexicanos.

La colaboración de Jordan y Dior es la más costosa de la historia, y con solo 8,500 pares disponibles en el mundo, sin duda también la más demandada (cuando salga a la venta), y Kylie Jenner nos he demostrado con una reciente foto de Instagram usando un conjunto deportivo ajustado que es una de las selectas celebridades en poseer un par y estar a la moda.

El sábado pasado, en el concierto remoto One World: Together at Home contra el COVID-19 que se transmitió en vivo en diversas plataformas digitales, Billie Eilish y su hermano Finneas presentaron la canción “Sunny”. La cantante traía puesto conjunto deportivo gris oversized (muy Billie) y cuando cruzó la pierna alcanzamos a ver sus codiciados Air Dior.