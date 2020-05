Kylie Jenner marca tendencia de verano 2020 con un traje de baño verde brillante

Kylie Jenner usa traje de baño verde brillante y marca tendencia de verano 2020. Foto: Instagram kyliejenner

Kylie Jenner dejó con la boca abierta a todos sus seguidores con un outfit que será tendencia este verano 2020, se trata de un traje de baño que hizo notar la cinturita de avispa que esta celebridad posee, entre otros de sus atributos que lucieron espectaculares con este look playero.

Kylie Jenner y su nuevo outfit de verano

La estilizada cintura de esta joven celebridad quedó al descubierto totalmente, pues por medio de sus redes sociales, compartió tremendo outfit que será tendencia este verano 2020, y es que no hablamos de cualquier looks playero, sino uno realmente impacta ya que hace resaltar todos los atributos de esta famosa y claro sus millones de seguidores se lo aplaudieron, y ¿cómo lo sabemos?, pues hasta el momento lleva al menos ya 6 mil 892 mil 692 “likes”.

Por eso estamos seguros de que ese mini traje de baño que presumió será una tendencia segura para el verano 2020, y es que Kylie Jenner demuestra que puede hacer destacar la belleza de su piel con ese verde brillante que la hace ver como una verdadera diosa, así que si quieres verte como ella, ya sabes lo que podrás usar en esta temporada de calor.

Ver esta publicación en Instagram ����������☘️ Una publicación compartida por Kylie �� (@kyliejenner) el 22 de May de 2020 a las 11:37 PDT

Kylie Jenner, es también presa de la cuarentena, aunque eso no le impide lucir sus look playeros puesto que en su lujoso hogar tiene una piscina muy exclusiva, así que decidió presumirle al mundo que no solo está respetando las medidas impuestas para combatir la pandemia, sino que también sabe cómo lucir bella y a la moda desde su casa.

No hay duda que Kylie Jenner es una de las joyas de las Kardashian, pues no solo es modelo, sino una empresaria muy joven, puesto a que a sus 21 años ya se ha enriquecido a lo grande con su propia marca de cosméticos y ropa, y ¿cómo no serlo?, si además se ser muy bella es realmente popular, ya a que su buen gusto la hace destacar de forma increíble.

Accesorios de su nuevo outfit

Kylie Jenner demuestra su buen gusto con los accesorios que incluyó en su nuevo outfit con el traje de baño verde brillante, pues usó unas arracadas gigantescas con un look noventero que complementa con un maquillaje discreto en tonos tierra, y es que no necesitaba más ya que su envidiable figura fue el centro de atención.

Con información de Soy Carmín.