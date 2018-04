Kylie Jenner evita estas 4 comidas

Kylie se dio a conocer muy bien por “Keeping Up with the Kardashians”, pero para salirse de esta casilla de la hermana menor, se volvió empresaria con una línea de cosméticos @KylieJennerCosmetics además es modelo, mamá e influencer en Instagram y Snapchat.

Kardashian Decade A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Sep 19, 2017 at 12:57pm PDT

True Brown #LipKit! available on the site A post shared by Kylie Cosmetics (@kyliecosmetics) on Mar 26, 2018 at 6:21am PDT

Por si todas estas cualidades fueran poco, Kylie Jenner ha demostrado que cocinar es una terapia para ella y además es buena. Sobre todo porque le sale muy natural.

Claro, era de esperarse que Kylie Jenner tuviese algunas comidas prohibidas o medidas porque todo sabemos que ese cuerpo no se mantiene solo. Es obvio que Kylie cuida su figura llevando una rutina de ejercicios y una dieta, aunque digamos que no es precisamente rigurosa ya que cuando algo se le antoja consume algunas de sus calorías preferidas.

♥️ A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Apr 23, 2017 at 10:32am PDT

Pero bueno, en seguida te contamos cuales son los cuatro alimentos que Kylie Jenner nunca consume.

1. Lácteos (porque es intolerante)

2. Programas detox con jugos, Kylie comenta que jamás haría uno de estos.

3. Pastel de chocolate

4. Hamburguesas

Recuerda que cada cuerpo es diferente algunas nos funcionan unos métodos a otras otros, pero pensándolo bien… esos cuatro alimentos no estarían mal evitarlos. Bueno Kylie lo que sí se permite en cuanto a calorías se refiere, es de vez en cuando comer galletas oreo, sushi, twizzlers o comida mexicana. ¿Quién lo iba a imaginar?

always bring your own tacos A post shared by Kylie (@kyliejenner) on Apr 8, 2017 at 11:37am PDT