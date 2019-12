Kim Kardashian y sus outfits de pijama que lanzará a la venta. (Vogue México)

Kim Kardashian, la famosa empresaria y figura pública está enamorando a sus seguidoras, y a las que no son tanto con su nueva línea de outfit para dormir que está a nada de salir.

Así es, la socialité lanzará el 12 de diciembre su colección lujosa de pijamas, las cuales son súper acogedoras y con mucho estilo; simplemente pertenece a su marca Skim, con esto podemos decir todo.

Pijamas de lujo Kim Kardashian

Y es que sólo basta con verlas para desearlas, puesto que se ven muy calientitas y cómodas, reflejo del esfuerzo de Kim para superar la fortuna que tiene su hermana menor Kylie Jenner: las dos han incursionado en el mundo empresarial con el nacimiento de sus marcas.

Como te comentamos,el outfit que deleitará a millones de mujeres, forma parte de su marca Skim, y llevará el nombre de Cozy Colletion, la cual ofrecerá tops, shorts, batas y pantalones, y estarán en color ónix, diversos tonos en colores tierra y en blanco.

Si eres su fiel seguidora de Kim Kardashian te podrás haber dado cuenta que esta noticia la tenía muy guardada y estaba a la espera del momento perfecto para darla a conocer, pero las personas no aguantaron y ella decidió publicarla.

Kim Kardashian noticia del outfit en pijama

“Dios mío, me he estado muriendo por compartir esto con ustedes … ¡¡¡probablemente sea mi lanzamiento de @skims más emocionante hasta ahora !!! The Cozy Collection tiene pijamas y prendas de ropa de salón en las que he estado viviendo en casa, ¡incluso a veces duermo con esta bata!”, dio a conocer.

También explicó “viene en 4 colores increíbles, ustedes morirán cuando sientan lo suave que es esta tela … ¡nunca querrán quitársela! La colección @skims Cozy se lanzará 12 de diciembre en SKIMS.COM: ¡el momento perfecto para el regalo navideño más acogedor para usted y sus seres queridos! ”.

