Kendall Jenner y el vestido nude que ya es TENDENCIA 2020

@kendalljenner in David Koma RE20 Crystal Chain Trim Mini Dress⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Styled by @marnixmarni⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #komagirl #davidkomare20

A post shared by David Koma (@davidkomalondon) on Dec 20, 2019 at 2:00am PST