Kendall Jenner impone nueva moda: ¡Jeans negros de dos tonos!

Kendall Jenner no es sólo una estrella de las pasarelas, sino que del street style, y es por eso que no nos sorprendería que este outfit se convierta dentro de poco en una de las tendencias 2020 que no pueden faltar en tu armario: ¡los jeans negros de dos tonos!

La más grande de las Jenner nos ha regalado varios de los outfits más trendy de los últimos años y ahora, a punto de cerrar el primer mes del año, nos obsequia un look casual, cómodo y de inspiración noventera.

Los 90’s no es la única década que regresa en tendencia este año, sin embargo, sí es lo que más veremos, y si bien ya sabíamos que los skinny negros se convertirían en un básico del armario 2020, esta nueva versión llega para darle un giro fresco y divertido al clásico negro liso.

Ahora bien, Kendall Jenner lo complementó con un crop top gris tejido (que cabe agregar dejaba a la vista su envidiable y perfecto abdomen), una bolsa con estampado de cebra y unos tenis blancos, otro básico que no te puede faltar y que si no sabes cómo combinar aquí te lo explicamos.

En conclusión podemos decir que los estampados de animal print, ya sea en bolsos, blusas, vestidos o calzado, continúan muy fuertes y en tendencia; que los jeans negros son indispensables y súper versátiles para complementar cualquier look, y que si bien los tacones nunca pasarán de moda, los tenis blancos continúan siendo uno de los principales aliados de las fashionistas.

Por último, la dualidad de tonos llega para quedarse, especialmente en estos tonos (Kendall lo llevó en un negro liso y otro con efecto lavado), y es muy posible que también veamos esta mezcla de colores y texturas en otras prendas. ¿A ti qué te parece?

