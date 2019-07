Kendall Jenner, dueña de las pasarelas y del street style

En realidad, Kendall Jenner no necesita de una gran introducción, pues actualmente es una de las figuras más importantes dentro de la industria de la moda. Es una de las hermanas menores de las Kardashians y en 2017 se convirtió en la modelo mejor pagada del mundo, según forbes, con ganancias de 22 millones de dólares.

Comenzó su carrera de modelaje a los 14 años, luego de firmar con Wilhelmina Models en 2009, y su primer trabajo fue para una campaña de Forever 21. Posteriormente, su debut en las pasarelas llegaría de la mano de Sherri Hill en 2011, durante la Semana de la Moda de Nueva York, y este sería sólo el comienzo para convertirse en una de las modelos preferidas de las casas de moda más importantes a nivel internacional.

En 2014, la mayor de las Jenner ya habría desfilado para firmas como Marc Jacobs, Giles Deacon, Chanel y Givenchy, y sería precisamente durante este año, en mayo, cuando haría su debut social en la Met Gala de Nueva York y en el Festival de Cine de Cannes.

Asimismo, es una de las figuras más importantes en redes sociales, pues ocupa el primer lugar del ranking de models.com con más de 113 millones de seguidores en instagram, más de 27 millones en twitter y más de 16 millones en facebook; muy por encima de modelos como Gigi Hadid, Cara Delevingne, Chrissy Teigen y Emily Ratajkowski.

Por lo tanto, podemos decir que no es ninguna sorpresa que la guapa modelo haya convertido en tendencia gran variedad de sus atuendos, pues incluso, cuando anunció que sería la nueva cara de Estée Lauder en 2014, la marca ganó más de 50 mil seguidores en Instagram. Sorprendente, ¿no? ¡Conozcámos sus looks!

Aquí podemos ver a Kendall lucir un abrigo de lana con estampado Príncipe de Gales de la colección otoño/invierno 2017 de Balenciaga. Es de corte asimétrico, masculino y cuenta con una especie de bufanda ideal para la temporada de frío.

A continuación vemos a Jenner con una sudadera de capucha de Visitors On Earth y encima una chamarra oversize con parche metálico de Vera Wang; unos jeans oscuros desgastados de Yeezy y como complemento, unos botines con punta cuadrada de Saint Laurent, cuyo estilo comenzaríamos a ver de forma frecuente en los outfits de la modelo.

Aquí la modelo luce un total look de Private Policy de la colección otoño/invierno 2018.

En este look podemos ver a Kendal con un par de lentes de sol de Roberi & Fraud Frances, pantalón y chamarra de Adidas Originals by Danielle Cathari, y sandalias de Gianvito Rossi, marca por la que incluso las Duquesa de Sussex y Cambridge se han decantado en diversas ocasiones.

Con un look básico y casual, Kendall Jenner apuesta por un par de tenis de Adidas Originals y una playera de Re/Done.

En este look podemos ver un mini bolso de Prada, jeans de Yeezy (una de las firmas más frecuentes en el armario de la modelo), jersey de Jean Paul Gaultier y botines de Givenchy, marca para la cual desfiló por primera vez en la primavera de 2014 en París.

Este hermoso y llamativo vestido está firmado por Ralph Lauren y Kendall optó por combinarlo de forma casual con unos tenis de Adidas Originasl, unos lentes de sol de Kendall + Kylie Courtney Sunglasses y un mini bolso de Prada.

Si bien los shorts de ciclismo no le van a cualquiera, Kendall los luce de forma fenomenal acompañados de una blusa de Jonathan Simkhai, tenis y calcetines de Adidas, gafas cuadradas de Givenchy y un porta pasaporte de Louis Vuitton.

Para este total look en color rojo, la modelo eligió una chamarra y pantalón de Marques'Almeida y los combino con un par de botas de Yeezy y un bolso de Longchamp.

En este look deportivo Kendall luce un top de Is You Am I Dulcinea, un pantalón de Daniëlle Cathari y tenis de Adidas, los cuales, con ese pequeño detalle en color rosado, combinan a la perfección con la mochila acolchada de Prada.

Aquí Kendall presume de un look bastante rockero con una camiseta del grupo Zz Top, pantalones acampanados con estampado de jaguar de Tom Ford y pendientes de Vita Fede Milos.

Este sexy vestido de Longchamp, Kendall lo combinó con un bolso de la misma marca, unas sandalias por debajo de las rodillas y unos aretes de diamantes de Graziela Linear.

Aquí vemos a Kendall Jenner con un look muy casual, braless y con una bolsa estampada de Balenciaga y una gargantilla de Frasier Sterling.

A finales del año pasado, la supermodelo lucía un atuendo accesorado con una bolsa de Balenciaga y un par de botas Fendi otoño/invierno 2018.

Como podemos admirar en varios de sus outfits, Kendall es partidaria del total look y en esta ocasión la vimos con pantalón y saco en color amarillo de House of Holland, sandalias de tacón a juego, aretes de diamantes de Graziela Gems y lentes de sol de Jimmy Fairly.

Aquí vemos a Jenner repitiendo el estilo de la botas cuadradas con unos zapatos de Far Danielle y bolsa de Prada.

Aquí la guapa modelo combinó una camisa de cuello alto de Christian Dada con un par de pantalones de cuero acampanados de Unravel Lace U y unas botas de Yeezy.

En este outfit con aires de ejecutivo y cholo, Kendall aparece con un pantalón y una camisa de Victoria Beckham, y tacones de Ellery Slingback.

En este total look con unas increíbles botas cuadradas, Kendall aparece viste una chamarra de Magda Butrym.

Por último, pero no menos importante, Kendall luce un top de cuello alto de Marine Serre y botas de Céline.

