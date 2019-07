Kendall Jenner: así ha cambiado tras 10 años de modelaje

Actualmente Kendall Jenner es la modelo mejor pagada de la industria, sin embargo, sus inicios llegarían de la mano de Forever 21 en 2009 y su gran debut en las pasarelas sucedería hasta 2011, gracias a Sherri Hill durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Para Kendall, el ascenso a la fama llegaría rápido, pues además de pertenecer al fenómeno de las Kardashian, las redes sociales también la posicionarían como una de las modelos preferidas de las casas de moda más importantes y de la audiencia.

Cuenta con 113 millones 427 mil 960 seguidores en instagram y es la modelo más seguida en esta red social. Además, cuenta con 27 millones 980 mil 531 seguidores en twitter y 16 millones 279 mil 453 en facebook.

Aunque es conocida mayormente por su desempeño en las pasarelas, en 2014 lanzó su propia línea de ropa junto con Kylie, The Kendall and Kylie Kollection, en colaboración con PacSun; una línea de joyería con Pascal Mouawad, llamada Metal Haven by Kendall & Kylie; y una colección de zapatos y carteras para Madden Girl de Steve Madden.

Además, podríamos decir que 2014 fue su mejor año, pues entonces comenzó a modelar en los desfiles de moda más importantes de Nueva York, Londres y París, para firmas como Marc Jacobs, Giles Deacon, Chanel y Givenchy.

Asimismo, fue durante este año que realizó su debut social en el Met Gala de Nueva York, conocido no sólo por su extravagancia, sino por su exclusiva y selecta lista de invitados; y posteriormente en el Festival de Cine de Cannes.

También durante 2014 fue elegida por Estée Lauder para ser la cara de la marca, Karl Lagerfeld la seleccionó para desfilar para Chanel en París, y fue nombrada la “it girl” de la temporada por la revista LOVE.

Con el transcurso de los años los eventos y los desfiles en lo que veíamos a Kendall fueron más frecuentes y en 2017 fue nombrada la modelo mejor pagada del mundo, desbancando a la supermodelo brasileña Gisele Bündchen, quien llevaba ya 14 años seguidos con dicho reconocimiento.

