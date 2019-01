Katia Monforte te da todos los tips para humectar la piel

Desde niñas escuchamos “cuídate la piel, que no se te queme, entre otros”. Todo esto no es más que deshidratación, la hidratación nos permite tener una piel firme, con un buen volumen, sin arrugas, lozana, joven, mientras la tenemos no apreciamos el valor del trabajo natural que realiza nuestro cuerpo, cuando nos vamos acercando a los 35 años nos damos cuenta que algo empieza a cambiar y le echamos la culpa al exceso de trabajo, malas noches, falta de ejercicio, pero vemos que a las otras personas de nuestra generación también les pasa lo mismo; entonces buscamos un poquito y nos proponen comprarnos cremas, sueros, botox y más.

No digo que los consejos sean malos lo que pienso es que tenemos que saber el motivo para tomar la solución correcta y resulta que nuestro cuerpo produce de manera natural esta sustancia maravillosa que es el ácido hialurónico que pertenece al colágeno que se encuentra en nuestra piel.

El ácido hialurónico

retiene el agua en la epidermis, lo que le permite hidratar, rellenar la piel, conservar mayor firmeza, evitar o disminuir las arrugas evitar el acné y las manchas; esto por supuesto nos suena como la melodía más dulce a los oídos ya que la mayoría de nosotros deseamos todo esto.

Pensamos la solución es fácil hay que cuidar el ácido hialurónico pero resulta que nuestro cuerpo poco a poco empieza a producir menos este cambio en la mayoría se empieza a dar cerca de los 35 años, pero podemos suplir el nuestro por el externo, este podemos conseguirlo como suplemento alimenticio tomándolo recordemos que también nos ayuda a los huesos y a fortalecer los tejidos, nos lo podemos aplicar directo a la piel en cremas, gel, sueros que lo contengan lo importante es tenerlo presente en nuestra rutina diaria.

Podemos utilizarlo de dos maneras diferentes:

Uso interno:

Este tratamiento a mi punto de vista debe ser supervisado por un médico especializado ya que esta sustancia también conocida como glucosaminoglicano puede ser ingerido o inyectado ya que apoya en el tratamiento de la artritis y otros.

Masaje facial.

Uso externo:

Estos tratamientos me encantan porque sus resultados son visibles pero no son invasivos, al contrario si lo vemos desde un punto de vista equilibrado lo unimos al masaje y también nos rela. Para estos podemos utilizar cremas, sueros, lociones, que tengan un alto contenido de ácido hialurónico y aplicarlos con un masaje suave pero firme en una piel limpia, para lograr óptimos resultado.











TIPS

*Receta para el extracto de ácido hialurónico casero:

Ingredientes:

1.- 2 cucharadas de alcohol etílico.

2.- 3 cucharadas de agua destilada.

3.- 1 cucharada de cáscara de huevo (membrana interna no la cascara dura)

Procedimiento

Retirar las membranas o piel de la cáscara de huevo (Es más fácil recién abierto) las ponemos a secar en un recipiente de cristal, una vez secas las molemos y unimos todos los ingredientes en un frasco de cristal cerrado lo agitamos cada 2 días, durante aproximadamente 10 días, lo colamos y tenemos listo nuestro extracto.

*Receta tónico de ácido hialurónico casero:

1.- Una cucharada de infusión de manzanilla

2.- Una cucharada de extracto de ácido hialurónico casero

Aplicación: lo mezclamos perfectamente y aplicamos con movimientos emolientes sobre nuestra piel limpia.

*Receta mascarilla hidratante:

1.- Una cucharada de gel de sábila natural.

2.- Una cucharada de extracto de ácido hialurónico.

3.- Una cucharada de aceite de vitamina E.

Aplicación: lo mezclamos y aplicamos con movimientos emolientes en nuestra piel limpia.