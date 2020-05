Kate y Meghan: Motivo por el que Palacio de Kensington desmintió el rumor

A lo largo de los años se han dado a conocer muchísimos rumores sobre la presunta mala la relación entre Meghan Markle y Kate Middleton, en muchos de estos se hablaba de que esta era tensa, sin embargo ahora es el mismo Palacio de Kensington quien aclaró que esto no es así; hay que recordar que en los últimos dos años los duques de Cambridge no habían opinado sobre esto.

Relación entre Kate y Meghan

Ante esto y la situación que llevó a la monarquía británica a decir cómo se encontraba la relación en realidad fue un reciente artículo de la revista Tatler, el cual fue titulado como “Catherine the Great y con dedicatoria para la duquesa de Cambridge. En este se enaltece su compromiso tras aceptar diversos compromisos oficiales pero también señala otro aspecto.

Tras lo anterior en dicho contenido también se explicó que Kate Middleton está “exhausta y atrapada” y furiosa por el contexto en el que se tuvo que ver obligada a incrementar su carga laboral luego de que sus cuñados renunciaron como miembros “senior” de la realeza; hay que recordar que la esposa del Príncipe Guillermo, de acuerdo con una fuente, quedó desolada con la partida de Harry.

Palacio de Kensington desmiente

Como era de esperarse y aunque aún no lo había hecho, el Palacio de Kensington respondió y aclaró esta situación mediante un comunicado público. En este explica el contexto y por ende el panorama; también señalan que esos aspectos no fueron consultados antes de que se dieran a conocer.

“Esta historia contiene una serie de inexactitudes y tergiversaciones que no se consultaron con el palacio antes de su publicación”.