Kate desafió a la Reina Isabel usando "zapatos no aprobados"

Todo parace indicar que ahora la Reina Isabel lidia con los malos comportamientos de Kate Middleton y no solamente con los de la duquesa de Sussex, puesto que la esposa de su nieto William asistió a un evento importante luciendo unos zapatos "espantosos",tanto que la monarca commentó que no debería usarlos y para muchos esto fue un reto entre las damas de la realeza.

Kate y su nuevo título.

En el evento Kate obtuvo el título de patrona de la Royal Photographic Society, un cargo que le otorgó la misma reina Isabel II, pero cuando la duquesa recibió el honor, llevó un calzado que no es aprobado por la reina y lo tacharon de “espantoso”, ya que no fue el adecuado.

Kate obtuvo el título de patrona de la Royal Photographic Society,

Este momento tenía una importancia muy significativa para la monarca, ya que el título de Royal Photographic Society es un cargo que la misma ha ocupado durante los más de 67 años, por lo que no fue muy apto recibir de Isabel II tremendo honor con ese tipo de calzado.

Los zapatos de cuña, no son aprovados.

La presentación tuvo lugar en el Warren Park Children's de Kingston, en Londres, la royal llevó unos zapatos que la reina Isabel II ha señalado muy firmemente, que no debería usar, ya que de acuerdo a una fuente importante "La reina no es fanática de los zapatos con cuña y no le gustan y es bien sabido entre las mujeres de la familia", según comentaron en la revista Vanity Fair.

Pero no todo estuvo perdido, ya que la duquesa se presentó con un vestido de estilo boho: de corte midi, con estampado, suelto, con mangas de volantes, el único problema fue su elección de calzado, ya que portó unas sandalias de cuña de esparto con sogas para ajustar que, al parecer, Isabel II ha prohibido en los miembros de su familia.