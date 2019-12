Kate Middleton y sus mejores cortes de CABELLO a través del tiempo

Si hay algo que distingue a la hermosísima Duquesa de Cambridge, además de su sonrisa eterna, buen gusto y grandioso estilo, es su fascinante cabellera, la cual aunque a veces modifique temporalmente, siempre luce brillosa, perfecta y bien arreglada. ¿Quieres saber cuáles han sido sus mejores cortes de cabello a través del tiempo? Aquí te los mostramos.

El cabello de Kate Middleton no tiene grandes variaciones, a veces largo, en ocasiones un poco más corto, al natural o con discretos destellos dorados, pero nunca cambios drásticos; no obstante, hay ciertos cortes que vale la pena rememorar, pues seguramente también querrás probarlos.

Comencemos con sus inicios en la realeza. En 2011, cuando contrajo matrimonio con el guapo heredero al trono, el Príncipe William, Kate presumía una larga y hermosa cabellera de color castaño oscuro; un look clásico y atemporal, ¿cierto?

En 2012 vimos probablemente el cambio más drástico de la Duquesa de Cambridge. Una melena larga y al natural, un poco más clara que aquellos días en su luna de miel, pero con unos rizos que no se le habían visto antes. Probablemente no uno de sus mejores looks, pero sí el más radical.

Unos años más tarde, en 2015, ¡Kate nos sorprendió con un fleco! De acuerdo con su estilista, en aquel momento Richard Ward, la Duquesa no se sentía del todo segura con su nuevo aspecto. No obstante, meses después decidió recortar el largo, tanto de su cabello, como del fleco, y nombró a este último ‘flequillo de mamá!

Ese mismo año, pero en noviembre, Kate regresó a su estilo característico, pero con un hermoso y discreto balayage muy a la moda.

A finales de 2018, Kate Middleton recortó su cabellera como nunca antes y regresó a su tono oscuro, pero agregó unas luces rubias bastante sutiles, que la hacían lucir simplemente radiante.

En diciembre de 2018 la madre de los Príncipes George, Charlotte y Louis adoptó un look bastante cálido, con menos reflejos, pero de un tono marrón claro, y decidió darle una oportunidad a las capas.

Por último, el más reciente cambio de look de la Duquesa de Cambridge fue en septiembre, cuando optó por abandonar sus características ondas y probar unas capas degrafiladas. Asimismo, se tiñó el cabello más rubió y agregó algunos reflejos sobre su color de base. ¿Cuál es tu favorito?

