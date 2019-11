Kate Middleton y su look working girl que será tendencia esta temporada

No hay dia en el que la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, no nos sorprenda con su excelente gusto en moda; aparece en cada evento con vestidos, faldas y pantalones que nos enamoran y en esta ocasión no fue la excepción, de hecho, ya queremos replicar su último outfit para nuestros estilismos de otoño-invierno.

Como siempre, Kate apareció con una hermosa sonrisa y, en esta ocasión, para su participación en el encuentro con voluntarios que ayudan a personas con trastornos mentales en el Teatro Troubadour White City de Londres, desfiló portando un par de pantalones tobilleros en color berenjena de la firma Joseph.

Los pantalones podrían no ser la principal elección de la Duquesa, no sabemos si por cuestiones de gusto o protocolo, pero no cabe duda de que siempre que los utiliza en sus presentaciones brilla por sí misma.

Para esta última ocasión, su look de working girl, ideal para esta temporada, nos parece perfecto para sobresalir en la oficina, pero también para resaltar la figura, pues como podrás notar en las imágenes, el efecto ajustado en la parte del muslo y suelto en la parte de abajo, ayudó a definir todavía más su esbelta (y a decir verdad, envidiable) figura.

El look lo combinó con una americana de cuadros en blanco y negro de la firma Smythe, un jersey blanco de cuello redondo y unos zapatos negros de tacón grueso de Gianvito Rossi, una de las firmas predilectas de Meghan Markle; y aunque resultó un outfit bastante “sencillo”, nos pareció cómodo, elegante y perfecto para la oficina.

De esta forma Kate Middleton nos dió, de nueva cuenta, una valiosa lección de moda, pues demostró que es posible sacarle partido a la tendencia de los cuadros con un blazer básico, y además combinarlo con uno de los colores más característicos de la temporada.

