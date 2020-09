Kate Middleton y look casual que llevó con sus 'SNEAKERS' favoritas

Kate Middleton enamora con su outfit con ‘sneakers’. Foto: www.lavanguardia.com

Lucir tan elegante como Kate Middleton no es tan complicado como crees, lo único que necesitas es un poco de inspiración y confianza en ti misma, pues este look casual con pantalón y 'sneakers' que la Duquesa de Cambridge llevó es tan fácil de seguir que cuando te des cuenta, ¡tendrás un outfit a prueba de errores!

Kate Middleton y su outfit con 'sneakers'

El estilismo de entretiempo que lució recientemente la Duquesa de Cambridge ha dejado a todos enamorados, pues no solo se le ve con un look casual y fresco, sino que es tan perfecto que no existe manera de caer en un pecado de la moda, ¿te animas a replicarlo?

Tras los duros meses de confinamiento que pasaron en Anmer Hall, por fin Kate Middleton ha logrado regresar a Londres para retomar su vida normal, y lo ha hecho tan bien que el pasado 22 de septiembre se le vio justo en los jardines de Battersea Park, lugar donde se encontró con varios padres de familia que acudieron a redes de apoyo durante la pandemia.

Kate Middleton con look casual. Foto: www.lavanguardia.com

Kate Middleton deslumbró en esta reunión informal que sostuvo, no solo brindo ejemplo al mantener la distancia social para prevenir contagios del COVID-19, sino que también inspiró con un outfit tan casual que simplemente se robó las miradas, y es que este consistió en un pantalón rosa que le llegaba a la cintura que pertenece a su traja de la firma Marks&Spencer, el cual llevó en el pasado mes de marzo y que combinó con maestría, pues agregó un top blanco de punto de la firma Marks&Spencer.

A este look casual añadió joyas minimalistas de la firma Halcyon Days y Missoma, además de que llevó el anillo de compromiso de Lady Di, dando con esto y unos tenis en color blanco el guiño perfecto a su suegra, se tratan de las ‘Cotu’ de Superga que eran las favoritas de la mamá de su esposo, el príncipe William, incluso los tenías en muchos colores, ¡increíble!

Cabe destacar que los ‘sneakers’ que llevó Kate Middleton son asequibles, pues cuestan aproximadamente 60 euros, aunque Amazon, también tiene varias ofertas que pueden ser hasta de 37.69 euros, ¡aprovecha estas oportunidades!

