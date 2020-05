Kate Middleton y el outfit sensual que presumió antes de casarse: ¿minifalda?

Kate Middleton lucía muy sensual con un outfit con minifalda antes de casarse. Foto: Glamour.

Kate Middleton es esposa y madre ejemplar de la realeza británica, pero ¿cómo lucía antes de casarse con el príncipe William?, algunas de sus fotografías aún están en manos de la información pública y revelan los atuendos que podrían haber dejado a su actual esposo rendido a sus pies, ¿outfits atrevidos?

Duquesa de Cambridge y su minifalda

El príncipe William goza del privilegio de tener a una hermosa mujer como esposa que hasta ahora le ha dado hijos preciosos y una buena vida, pero ¿cómo se enamoró de Kate Middleton?, puede que sus outfits anteriores lo hayan puesto a sus pies, ¿o tú qué opinas?

Los outfits sofisticados y elegantes de Kate Middleton no eran así al inicio de su romance con el príncipe William, quien hay que recordar que es el segundo hombre en línea de sucesión de la realeza británica, pues que claro su padre, el príncipe Carlos es el primero, pero ¿cómo se conquista a un futuro rey?

Kate Middleton no solo es hermosa, también tiene una figura increíble, y aunque suele verse con outfits bastante conservadores, antes usaba minifalda ¿sería esa su arma secreta para derretir al príncipe William?

Solo hay que recordar que la Duquesa de Cambridge incluso posó para prestigiosas marcas inglesas, tal fue el caso del año 2004, donde posó para la firma Really Wild Clothing, mostrando sus piernas bien tonificadas con una minifalda en color verde

En este outfit sensual, Kate Middleton usó unas botas de cuero largas que combinó perfectamente con un cinturón en tono marrón y que por supuesto dejaron ver el increíble estilo que ya corría por su sangre y que al casarse con el príncipe William solo se perfeccionó.

Kate Middleton, una mujer con estilo

Esta ‘royal’ es una de las más admiradas por los británicos, pues siempre destaca por su carisma que siempre va bien con niños, adultos o ancianos, tiene esa simpatía que pocos pueden presumir, y a pesar de que ya es madre de tres hijos la edad no pasa sobre ella, no importa si usa o no bótox, Kate Middleton tiene un excelente gusto para sus looks y outfits, y goza de condición física excelente, y eso se nota en todas las prendas que luce.

Con información de Publimetro.