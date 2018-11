Kate Middleton y el Príncipe William habrían terminado su relación en 2007 por su “origen humilde”

Kate Middleton y el Príncipe William son conocidos por tener una relación estable, incluso armoniosa. A simple vista podría parecer que viven la vida perfecta, pero en realidad ellos también tienen problemas y el más grande ocurrió en 2007 cuando decidieron terminar su relación.

Según rumores, después de estar juntos por 5 años, la ruptura se habría dado porque Kate le dio un ultimátum al Príncipe: “O me propones matrimonio o terminamos”, sin embargo en el nuevo documental dirigido por Amazon Prime Video, “William & Kate: The Journey”, el experto en realeza británica, Duncan Larcombe, asegura los culpables fueron realmente los padres de Kate:

“Una de mis teorías es que se debió a su origen familiar. El Palacio lo niega tajantemente, pero me atrevo a decir que una o dos personas del círculo íntimo de William pueden sustentarlo”

Al parecer, los amigos de William le hacían burla debido al origen de Kate, principalmente porque su madre fue aeromoza. Según informes de Larcombe, cada que veían a la ahora duquesa de Cambridge, hacían bromas utilizando códigos de vuelo.

Los duques de Cambridge se conocieron en la Universidad de St. Andrew y comenzaron una relación que duró 5 años. Posteriormente el Príncipe William se convirtió en oficial del Ejército y ambos se mantuvieron con distintas actividades, pues según William no quería repetir el mismo error de sus padres (casarse demasiado pronto). Meses después retomaron su relación para comprometerse en octubre de 2010 y casarse en abril de 2011.

Sin embargo, ambos aseguran ese tiempo separados fue lo mejor que pudieron haber hecho por su relación.

Creo que en ese momento no estaba muy feliz por eso, pero en realidad (la ruptura) me hizo una persona más fuerte. Descubres cosas sobre ti mismo que quizá no te habías dado cuenta”. Kate Middleton.