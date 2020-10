Kate Middleton y el OUTFIT oversize que recordó al look de Lady Di

Kate Middleton recordó a Lady Di con un outfit oversize. Foto: elintransigente.com

La Universidad de Derby fue sede de la visita de Kate Middleton, quien lució un look oversize que hizo guiño a uno de los outfits de su suegra, Lady Di, ¿será que se está adaptando a las tendencias de la nueva temporada?

Outfit oversize de Kate Middleton

Kate Middleton se está adaptando a las nuevas tendencias así que está optando por prendas mucho más prácticas y casuales, algo que va muy bien con sus actividades más recientes, ya que han sido muy relajadas y permiten que luzca este tipo de outfits, tal es el caso de su reciente aparición que hizo con los Boys Scouts, y ahora ¡lo vuelve a hacer!

Kate Middleton llevó el look oversize de Lady Di. Foto: Vogue

La Duquesa de Cambridge visitó la Universidad de Derby con un look oversize ideal para ir a la escuela, uno que sin duda recordó a Lady Di, pues los solía usar cuando estaba en sus días de descanso.

La esposa del príncipe William llegó de forma inesperada al campus de la universidad para hablar con los jóvenes sobre los efectos de la pandemia en el día a día de los universitarios, donde logró conocer desde estos cómo ha cambiado su vida y qué retos han enfrentado durante esta crisis sanitaria.

Muy de acuerdo a la ocasión Kate Middleton llevó un outfit oversize que dejó de lado la silueta entallada de sus otros looks, para renovarse por completo, se trató de un abrigo de tweed oversize que le dio un efecto óptico muy interesante, el cual contrastó con prendas un poco más entalladas.

Este es el look oversize de Lady Di. Foto: Pinterest

El abrigo oversize de Kate Middleton vale aproximadamente 5 mil 995 pesos mexicanos y pertenece a la firma Massimo Dutti, es de un color café muy delicado que combinó perfectamente con un suéter con que vale como 2 mil 995 pesos y que la marca asegura es de color verde agua.

Además, la Duquesa de Cambridge también llevó pantalones muy ceñidos que hicieron el contraste perfecto, eran de color azul marino, el cual complementó con un cinturón a juego.

Para dar el toque final, Kate Middleton llevó unos tacones cuadrados que le añadieron a su look oversize el toque ‘chic’ que necesitaba para disfrutar de prendas perfectas para un día en la universidad, pero eso no fue todo también llevó un collar de la firma All The Falling Stars y unos aretes a juego¿te animas a replicar su outfit?

