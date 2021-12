Kate Middleton y Tom Walker transformaron la Navidad con este video. Foto: harpersbazaar.com

Kate Middleton dejó a todos con la boca abierta luego de mostrar junto a Tom Walker uno de sus talentos secretos esta Navidad 2021, ¡aquí te dejamos el video que lo revela!8

En La Verdad Noticias te recordamos que el escenario en que mostró la esposa del Príncipe William su increíble don fue en la Abadía de Westminster, donde hace más de 10 años contrajo nupcias con el hijo del Príncipe Carlos.

Anteriormente te contamos sobre su nuevo jersey rosa chicle; sin embargo, ahora te diremos qué fue lo que hizo en la noche navideña de este año que impresionó a todos.

Kate Middleton derrochó talento en este video de Navidad

La Duquesa de Cambridge grabó junto al coro de la Abadía de Westminster y el cantante Tom Walker un recital navideño, donde mostró lo buena que es tocando el piano, una habilidad que pocas veces ha dejado ver, y que ahora ha decidido compartir con todo el mundo.

En el video se interpreta la canción que el mismo Tom compuso luego del fallecimiento de su padre, ‘For Those Who Can't Be Here’ que en español dice ‘Para los que no pueden estar aquí’.

Cabe mencionar que este recital fue organizado por Kate y la Fundación Real con el objetivo de recordar y rendir homenaje a quienes trabajan combatiendo la pandemia en primera línea y para todos los que han partido del mundo debido a esta crisis sanitaria.

Aunque fue a inicios de diciembre que el video fue grabado, fue hasta la Noche Buena, el 24 de este mismo mes que la realeza británica lo compartió a través de ITV.

Kate impresionó a Tom Walker

Kate. Foto: vanitatis.elconfidencial.com

El cantante confesó que compartir escenario con la Duquesa de Cambridge fue “una experiencia única” y que no cree olvidar nunca, además, externó haber quedado impresionado con su talento musical que antes no se había revelado, pues, dijo que no es fácil sentarse detrás de un piano con un grupo de músicos que no conoces y:

“...grabar tomas en vivo para la cámara, pero lo ha clavado por completo."

También, se expresó muy bien de la ‘royal’ a quien describió como una persona de buen corazón, amable y encantadora.

Si quieres saber más de la esposa del Príncipe William tienes que leer Kate Middleton ¿Cuál es su perfume favorito?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de hola.com