Kate Middleton usó el vestido que dos años antes Jennifer Aniston hizo tendencia. Foto: www.magazinespain.com

Seguramente, recuerdas el outfit que Kate Middleton usó en a principios de marzo, cuando, realizó un tour por Irlanda, a lado de su esposo el príncipe William, y el protagonista de su atuendo en esa ocasión fue un vestido de fiesta en color verde, ¿ya has hecho memoria?, bueno, pues, esta prenda fue usada mucho antes por la actriz norteamericana, Jennifer Aniston, así que, sino te habías dado cuenta, ahora mismo, te contamos todos los detalles.

Outfit de Duquesa de Cambridge en Irlanda

El hermoso vestido que usó Kate Middleton en color verde esmeralda, durante uno de los días que visitó Irlanda, donde, enamoró a todos los asistentes de renombre, pues, la recibieron desde personajes de televisión, dine, deporte y de todos los sectores de aquel país, y no era para menos, ya que, lució como toda una estrella durante toda la noche del evento oficial al que fueron invitados, ella y el príncipe William, y que, se realizó en el Guinness Storehouse's Gravity Bar en Dublín.

Kate Middleton y el príncipe William en Irlanda. Foto: Vogue México.

El elegante vestido que hizo lucir hermosa a la Duquesa de Cambridge aquel día tiene un valor aproximado de 41 mil 884 pesos, y se trata de una prenda de la reconocida firma The Vampire’s Wife, cuyo modelo es llamado Falconetti.

Este exclusivo diseño, está hecho de seda metalizada, posee mangas transparentes, y luce volantes tanto en al término de su falda midi como de las mangas, y aunque, lo amamos, este look ya había sido usado por otra mujer igual de importante en el mundo, pues, hablamos de la espectacular Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston usó antes el vestido de Kate Middleton

Jennifer Aniston usó antes el vestido de Kate Middleton. Foto: Vogue México.

En el año 2018, la actriz norteamericana, asistió al programa televisivo show de Jimmy Kimmel, para ser entrevistada, y fue en ese momento que, no dudó en mostrar su belleza por medio del mismo modelo que Kate Middleton usó recientemente, pero, en color negro, así es, la bella Jennifer Aniston, se adelantó a la moda real dos años antes, aunque, no es la única, pues, hay una gran lista de famosas que han caído ante los encantos de este vestido; por lo que, la firma The Vampire’s Wife, es la verdadera estrella de todo el glaumor derrochado.

TE PUEDE INTERESAR: Kate Middleton y William hablan sobre sus videollamadas en esta cuarentena

Entre las mujeres que han optado por este este vestido se encuentran Chloë Moretz, Charlotte Riley, Leighton Meester, Elisabeth Moss, Kylie Minogue y Sam Taylor-Johnson.

Con información de Publimetro y Hola.