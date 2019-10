Kate Middleton usa BÓTOX y esto es lo que hace para que nadie lo note foto cortesía vanity fair

Usar bótox no es ningún pecado ya que actualmente una gran cantidad de celebridades lo usan, claro a algunas personas se les nota desde lejos pero no cabe duda que Kate Milddleton lo hace de una manera sutil para que no se le note ¡Esto es lo que hace!

Kate Middleton usa BÓTOX y esto es lo que hace para que nadie lo note foto cortesía rsvponline

Ms de una persona de la realeza a optado por algún tratamiento estético para lucir más joven, tal es el caso de Kate Middleton, que aunque no se tenía la certeza, hace algunos días salieron a la luz algunas imágenes que comprueba que la monarca usa bótox, y desataron la polémica pues su tratamiento es muy discreto y mantiene su piel uniforme y libre de arrugas.

Kate Middleton usa BÓTOX y esto es lo que hace para que nadie lo note foto cortesía hola

TE PUEDE INTERESAR: El príncipe William y Kate Middleton pasan momento de pánico en Pakistán

Baby bótox

El tratamiento baby bótox, según telemundo, es una nueva tendencia que consiste en la aplicación de dosis más pequeñas de la que se usa habitualmente en los tratamientos con toxina botulínica. Según el portal, este tratamiento se reparte en el rostro permitiendo un resultado menos rígido y una cara con más expresión.

Kate Middleton usa BÓTOX y esto es lo que hace para que nadie lo note foto cortesía 24mujer

Este tratamiento es ideal para quienes tienen pocas arrugas, el baby bótox busca prevenir el envejecimiento de la piel y lo mejor de todo es que es muy rápido, sus cambios se empiezan a notar desde las las primeras 48 a 72 horas pero no duran más de 6 meses.

¿Qué es lo que hace Kate?

No abuses del bótox

No debes abusar de este método ya que este solo es para paralizar tus músculos que forman las arrugas y para que éstas no lleguen a formarse. De tal manera que es recomendable aplicarlo cada 3 o 4 meses.

Evita que quede en zonas más expresivas

El baby bótox es ideal para las arrugas de expresión, patas de gallo, líneas de la frente y de las comisuras, si lo aplicas en el entrecejo sería muy notorio por las expresiones.

Acude con un especialista

Para estos procedimientos es recomendable que acudas con un especialista, ponte en buenas manos, ya que una mala ejecución puede producir resultados no deseados.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos