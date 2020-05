Kate Middleton: tacones 'low cost' que usó en Pakistán vuelven aún más baratos

Kate Middleton y el outfit que usó en su viaje a Pakistán. Foto: lecturas.com

Kate Middleton no solo usa ropa elegante, también, es conocida por usar zapatos muy lindos y aunque generalmente usa tacones altos, en su viaje a Pakistán la Duquesa de Cambridge, usó un par no tan común en sus outfits, y ahora están al alcance de todos, ya que, su precio en tienda online está de rebaja, ¿te animas a tener los tuyos?

Tacones de Kate Middleton en rebaja

El par de zapatos que fue aclamado por los seguidores de Kate Middleton, durante el viaje que realizó a Pakistán en octubre del año pasado están más baratos que nunca, son súper combinables y también ¡cómodos!, así que, si eres un verdadero seguidor de esta ‘royal’ tienes que aprovechar esta oportunidad.

Príncipe William y Kate Middleton en su viaje a Pakistán. Foto: footwearnews.com

Kate Middleton siempre deslumbra con sus outfits, y durante su visita a Pakistán lució muchas prendas atemporales, un estilo que fascina y que además hizo muchas referencias a Lady Di, su suegra que, años atrás también visitó el país asiático, y donde este par de zapatos ahora en rebaja causaron mucha euforia, pues, pocas veces la Duquesa de Cambridge luce estilo como ese.

Tacones de Kate Middleton. Foto: footwearnews.com

Kate Middleton y su outfit en Pakistán

En aquel viaje, la Duquesa de Cambridge, lució prendas cómoda y ‘low cost’ como lo son unos pendientes de la marca Zeen de aproximadamente 237 pesos y el par de zapatos que hoy vuelven a con un super descuento y que valían en su precio original alrededor de 700 pesos, y ahora se pueden adquirir tan solo por casi 500 pesos, así que, aprovecha la oferta están súper baratos.

Tacones que usó Kate Middleton en su viaje a Pakistán. Foto: New London.

Los tacones que hoy, vuelven a causar euforia, se trata de un par de zapatos de la firma New Look en color nude cuyo estilo es muy utilizado, para cuando se desea alargar la pierna y son súper cómodos, ya que, son de baja altura, cuadrados y anchos, de esta manera tu pie no recibe tanta presión y puedes estar muy a gusto por horas.

Cabe resaltar que esta oferta se encuentra en la tienda online de la marca, y que solo aplica en ciertos colores y tallas, así que, si de verdad quieres conseguir tienes que visitar el sitio y revisar si tu talla tiene el descuento.

