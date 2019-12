Kate Middleton tiene un importante mensaje navideño, ¿está embarazada?

Kate Middleton y el Príncipe William tienen todo listo ya para celebrar las fiestas navideñas en Sandringham junto a sus hijos, los Príncipes George, Charlotte y Louis, y la Reina Isabel, sin embargo, este año algo será diferente, pues según revelan varios expertos en realeza, ¡la Duquesa de Cambridge está preparada para dar un importante aviso!

Estas noticias no tendrían a todos los medios especulando si no fuera porque desde hace varios meses se ha rumorado que Kate Middleton podría estar esperando su cuarto embarazo, no obstante, aún tendremos que esperar algunos días para conocer de qué se trata.

Según el experto en realeza Omid Scobie, todos los seguidores de la pareja real deben de estar preparados para una gran sorpresa, pues “hubo una sesión informativa en el Palacio de Kensington esta semana donde se hicieron una serie de anuncios que se harán públicos durante la temporada navideña”.

Esto sin duda nos llena la cabeza de muchas ideas, pero de acuerdo con las declaraciones que hizo el experto en ‘ABC Heirpod’, uno de los anuncios supondría “una ruptura con la tradición”, lo cual hace esta espera aún más intrigante.

Asimismo, se dijo que otro de los anuncios estará relacionado específicamente con Kate Middleton y su carrera en la familia real, ¡¿y qué podría afectar más su carrera y su vida qué un cuarto embarazo?!

“El año que viene promete ser muy importante para Kate, quien continuará involucrándose en un tema que está particularmente cerca de su corazón”.

Te puede interesar: Por qué Kate Middleton nunca podrá deshacerse de la AMANTE de William

No cabe duda de que este 2020 comenzará con muchísimos cambios y noticias en la familia real británica, pues el Príncipe Carlos está listo para asumir su cargo como regente, los Duques de Sussex regresarán a Londres después de una larga temporada fuera de casa y los futuros Reyes de Inglaterra, Kate Middleton y el Príncipe William, están a punto de hacer una serie de anuncios que aparentan ser muy importantes.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.