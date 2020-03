Kate Middleton sorprende un look radiante y cómodo con tenis

Kate Middleton lució un look radiante y cómodo con tenis foto cortesía sam barners

La duquesa de Cambridge Kate Middleton es una de las mujeres más bellas que desmuestra su look radiante en cada uno de sus eventos reales, sin embargo, en esta ocasión nos demostró que puede lucir perfecta con algo mucho más relajado y así lo hizo con no outfit con tenis.

Kate Middleton cambió su look radiante y elegante por algo más cómodo en su visita al visita al Club Salthill Knockncarra, donde compartió junto con el príncipe William una sesión de entrenamiento con los jóvenes deportistas, demostró que todavía tiene habilidades deportivas, luciendo totalmente ligera sobre la cancha, dominando y lanzando balones.

La duquesa volvió a usar tenirs para un evento oficial de la realeza pero en esta ocasión no fueron los blancos que al parecer son sus preferidos, sino que hizo gala de otros que no se habían visto en ocasiones anteriores que por cierto combinó con unos skinny jeans negros que dio como resultadon un look con un tono más sport en su cita en Irlanda.

La bella Kate optó por un suéter tejido en un llamativo color coral que fue un acento importante que combinó perfectamente con sus skinny jeans negros y sus tenis New Balance del mismo color que también se hicieron notar con discretos colores naranjas, dándole un estilo único, como solo ella lo sabe hacer.

De esta manera, en su tercer día de su gira, Kate Middleton dominó su talento al dominar el high low, una categoría de en la moda que se caracteriza por combinar lo masivo con prendas definitivamente preciosas.