¿Kate Middleton siente que no es buena madre? Esto le confesó a la Reina Isabel

Como sabes el Príncipe Guillermo y Kate Middleton tienen a su mano muchos privilegios, pero ¿sabías que alguna vez intentaron criar solos a sus hijos y se rindieron?, esto fue lo que la ‘royal’ le confesó a la Reina Isabel II.

los Duques de Cambridge han procreado tres hijos, George, Charlotte y Louis.

Kate Middleton y sus desafíos como madre

Los Duques de Cambridge tuvieron a George en el verano de 2013 y se tomaron un tiempo antes de decidir tener a una niñera, ya que ambos querían participar muy de cerca en la crianza de su primer hijo, pero de pronto las cosas no se dieron como se esperaban y según el documental 'True Royalty Kate Middleton: Heir We Go Again', la ‘royal’ se vio en la necesidad de desahogarse con la Reina Isabel II.

Fue Katie Nicholl, experta real quien reveló al mundo que Kate se acercó a la soberana inglesa para sincerarse sobre lo duro que estaba siendo ser madre y además un miembro activo de la realeza, pues dijo que no tener una niñera o enfermera de tiempo completo era realmente difícil.

Tras esto, la pareja contrató a una experta niñera española que se formó en el prestigioso Norland College, donde se sabe surgen las mejores en esta profesión, y desde entonces ha sido ella quien se ocupa de sus tres hijos, aunque no es su única auxiliar, ya que, también cuenta siempre con la ayuda de la madre de Kate, Carole, quien la experta reveló:

“Carole es una habitual dentro del palacio de Kensington. Atraviesa sus puertas con su Land Rover y no hay seguridad porque todo el mundo la conoce.”

Además, dijo que generalmente acude para ayudar a acostar a los pequeños o cuando es momento de que tomen un baño, pues para los Cambridge, ella:

“Es absolutamente indispensable", detalla Katie Nicholl en el documental.”

Cabe mencionar que Kate confesó en el podcast de Giovanna Fletcher 'Happy Mum, Happy Baby' que alguna vez se ha sentido culpable como madre porque tiene muchas ocupaciones como ‘royal’, pues comentó:

"Sí, absolutamente. Cualquiera que asegure no sentirlo como madre, en realidad miente".

También, destacó que es un desafío constante y que lo es incluso para aquellas mamás que solo se dedican al cuidado de la familia.

¿Dónde vive el príncipe Guillermo y Kate?

Viven en Londres en el Palacio de Kensington, y cuando están de vacaciones se van al condado de Norfolk en una residencia que la Reina Isabel II les prestó desde su casamiento, y se le conoce como su casa campestre en Amner Hall.

