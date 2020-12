¿Kate Middleton será la próxima Princesa de Gales o rechazará su título?

Kate Middleton podría elegir su propio título, ¡inesperado! Foto: semana.esKate Middleton podría elegir su propio título, ¡inesperado! Foto: semana.es

Kate Middleton y el Príncipe William son conocidos desde su boda como los Duques de Cambridge y aunque ese título les queda muy bien, cuando el Príncipe Carlos asuma el trono de Reino Unido, todo cambiará, incluso sus nombres, y será su nuera la única que tendrá más flexibilidad sobre su nuevo título, ¡aquí te decimos por qué! ¿sería la nueva Princesa de Gales?

Kate podría ser la próxima Princesa de Gales

De acuerdo con Imogen Lloyd Webber, la corresponsal real de ‘People Now’, las esposas de los Príncipes de Gales tienen más libertad al momento de elegir sus títulos reales, el caso más evidente es el de Camilla Parker, quien al casarse con el Príncipe Carlos prefirió ser la Duquesa de Cornualles en vez de la Princesa de Gales, esto fue así desde su boda en el año 2005, aunque en La Verdad Noticias te revelamos que se ha sabido que, también dicha decisión fue tomada para no reemplazar el recuerdo de Lady Di, un tema que sigue siendo muy sensible para todo Reino Unido.

Al respecto, Emily Nash, de la revista ¡Hello!, también corresponsal real, dijo que los recuerdos del divorcio entre Lady Di y el Príncipe Carlos, así como la muerte trágica de dicha ‘royal’ hicieron que

“…el público no estuviera receptivo a la idea de que [Camilla] se convirtiera en reina en ese momento.”

Duques de Cambridge. Foto: lecturas.com

Ahora bien, ¿qué hará Kate Middleton?, todos sabemos que algún día el Príncipe William recibirá el título de Príncipe de Gales, de ahí que su esposa tendrá que elegir si seguir la Duquesa de Cambridge o querrá ser como su suegra, una ¡Princesa de Gales!, pues la realeza británica le permitirá tomar dicha decisión.

Aunque, esto no es todo, no sólo Camilla Parker ha sido el único miembro que ha elegido su título, de igual manera lo hizo el Príncipe Eduardo, hijo de la Reina Isabel II, quien según fuentes del diario The Telegraph este ‘royal’ optó por ser el Conde de Wessex en vez de ser “Príncipe”.

Esto debido a que cuando luego de que vio el filme de ‘Shakespeare in Love’ sintiera un gusto peculiar por el sonido de dicho nombre, ya que ahí aparecía un personaje lo ostentaba, de ahí que decidió preguntar a su madre si podía llevarlo y ella se lo permitió, ¡vaya excentricidad!

