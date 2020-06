Kate Middleton: secretos de maquillaje que la hacen ver perfecta

El secreto de la belleza perfecta de Kate Middleton se encuentra en los productos de belleza que usa. Foto: epmundo.com

Kate Middleton siempre sabe destacar, y aunque siempre luce un look muy natural su verdadero secreto detrás de su belleza perfecta se debe a los productos que usa, pues realmente son de gran calidad y por supuesto le ofrecen el mejor de los terminados, y ahora te revelamos cuáles son, ¿te animarías a usarlos?

Kate Middleton: secretos del cabello perfecto

La Duquesa de Cambridge echa mano de la línea especializada en cuidado capilar Rituals de Kerastase, para incrementar el volumen y fuerza que hace ver su melena espectacular, además usa tratamientos de keratina, para que su cabello no tenga frizz y luzca lacio, ¡qué guardadito lo tenía!

Kate Middleton: secretos de su piel luminosa

Kate Middleton no escatima cuando se trata de cuidar la piel, así que no solo cuida sus horas de sueño, hace ejercicio, come de forma saludable o toma suficiente agua, pues incluso agrega a su rutina de belleza aceite mosqueta, cremas de las marcas Karin Herzog, Nivea Visage Pure & Natural, Biolutin’s Supreme skin gel, Beauty Sleep Elixir de Beauti skincare, ¡impresionante!

Kate Middleton: secretos para labios hermosos

La Duquesa de Cambridge suele usar tonos de labial muy naturales y de color claro, y prefiere aquellos productos que no solo le dan un termina perfecto, sino que también humecten sus labios, así que su marca favorita es Natural Lip Perfector de Clarins.

Kate Middleton: secretos para ojos que enamoran

Esta ‘royal’, es una apasionada de las sombras, suele realizarse el smokey eyes y entre sus tonos favoritos están los nudes que llegan hasta los tonos cafés oscuros, además sabe destacar muy bien sus ojos con delineador negro, para ello usa la marca Black Ink Long Wear Gel Eyeliner de Bobbi Brown, mientras que Lancome Hypnose es su marca favorita para máscara de pestañas.

Kate Middleton: secretos para mejillas

Long-Wear Even Finish Foundation, es la marca favorita de la base de maquillaje que la Kate Middleton ha usado desde su boda hasta ahora, y la sabe combinar a la perfección con el tono 'pale pink' de su blush favorito de Bobbi Brown, además, YSL’s Touche Eclat es su marca ideal de iluminador.

Con información de www.glamour.mx.