Kate Middleton se pelea con Meghan Markle

Desde hace semanas se esparcieron rumores sobre un conflicto y distanciamiento familiar entre los Duques de Sussex y los Duques de Cambridge, esto debido al traslado de Meghan Markle y el Príncipe Harry a su nueva residencia en la Frogmore Cottage.

Se dijo que los futuros padres no querían vivir tan cerca de William y Kate ya que las esposas de los hermanos son muy diferentes y no se llevan del todo bien, sin embargo, los problemas comenzaron poco antes de la boda de la ex actriz.

De acuerdo con la periodista de The Telegraph, Camilla Tominey, la discusión fue por el vestido que la princesa Charlotte usaría como parte del cortejo nupcial. Posteriormente se vio a Kate llorando.

"Kate acababa de dar a luz al príncipe Louis y estaba muy sensible" Camilla Tominey.

Meghan Markle y el Príncipe Harry con los niños del cortejo nupcial.

No obstante, después del pequeño conflicto las cuñadas intentaron hacer como si nada, pero se dice que su relación ya estaba fracturada.

Recientemente, los Duques de Cambridge fueron vistos en Leicester, donde comenzaron el día en el King Power Stadium del Leicester City Football Club para honrar a las cinco víctimas de un trágico accidente de helicóptero el mes pasado.

Ahí, una fan se acercó y le preguntó a Middleton sobre sus tres hijos y ella le respondió: “Lo están haciendo bien, gracias”. Además, también contó que sus pequeños están entusiasmados por la Navidad y que han comenzado a elegir las canciones navideñas en la escuela.

En cuanto al pequeño Louis, la esposa de William dijo: “Y Louis está creciendo, no puedo creer que tenga siete meses, se está convirtiendo en un niño grande”.

Pero eso no fue todo, ya que la chica también le preguntó si estaba emocionada por el embarazo de Meghan Markle y ella respondió que sí.

“Sí, absolutamente, es un momento tan especial para tener a todos los niños, y un primo para George, Charlotte y Louis será realmente especial”.

