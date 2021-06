Kate Middleton se luce en el lanzamiento de su Centro para la Infancia Temprana

Kate Middleton salió este viernes para participar en reuniones relacionadas con el lanzamiento de The Royal Foundation Center for Early Childhood, cuyos detalles del proyecto y el increíble look que lució te traemos en La Verdad Noticias.

En honor al lanzamiento, Kate Middleton de 39 años de edad se unió a expertos y padres de la London School of Economics para una mesa redonda sobre el informe inaugural del Centro, Big Change Starts Small.

El grupo, que incluía expertos, académicos y profesionales cuyo trabajo se centra en la primera infancia, entabló una conversación sobre las recomendaciones del informe y cómo seguir avanzando en los temas relacionados con el desarrollo de la primera infancia.

Después de la mesa redonda, la duquesa de Cambridge se reunió con un grupo de padres con los que se había reunido durante la última década que "ayudaron a moldear su comprensión de la importancia de brindar apoyo a los padres durante los primeros años de vida de los niños", según un comunicado oficial.

¿Qué es Royal Foundation Center for Early Childhood?

Kate inaugura el Royal Foundation Center for Early Childhood

El lanzamiento del Royal Foundation Center for Early Childhood marca un gran hito para la duquesa británica, quien ha trabajado para aprender lo más posible sobre el impacto de la primera infancia en los resultados futuros en el transcurso de una década.

Según el Palacio de Kensington, "el Centro impulsará la conciencia y la acción sobre el extraordinario impacto de los primeros años para transformar la sociedad para las generaciones venideras, y se centrará en tres áreas clave de actividad...".

"Promover y encargar investigación de alta calidad para aumentar el conocimiento y compartir las mejores prácticas; trabajar con personas de los sectores privado, público y voluntario para colaborar en nuevas soluciones; y desarrollar campañas creativas para crear conciencia e inspirar acciones, impulsando un cambio real y positivo en los primeros años".

Kate Middleton luce look PRIDE veraniego

Middleton luce hermoso vestido azul pastel

Como de costumbre, la duquesa lució deslumbrante en la reunión, para la que usó un vestido de LK Bennett de color azul claro con tacones nude acompañado de su emblemático collar "Astley Clarke" y un brazalete 'Halcyon Days' para un look simple pero muy arreglado.

Sin embargo, las fotos de la madre de tres llegando a las reuniones fueron lo más destacado del día, ya que mostraron el accesorio caprichoso de Kate Middleton para la excursión del día lluvioso: un gran paraguas con los colores del arco iris.

Varios seguidores de Kate Middleton estaban emocionados por el accesorio de arcoíris de la duquesa, ya que junio es conocido como el Mes del Orgullo para la comunidad LGBT, que utiliza los colores del arcoíris como símbolo, y sienten el apoyo de Kate a través de este accesorio.

