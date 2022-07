¿Kate Middleton se besuqueó al Príncipe William? Fotos lo prueban. Foto: vanitatis.elconfidencial.com

Kate Middleton y el Príncipe William no demuestran su amor públicamente, esto porque el primogénito de Lady Di será rey, así que deben respetar mucho el protocolo real, por ello, es muy raro que se les vea darse un beso, algo que inesperadamente hicieron al tener una victoria deportiva, ¡estas son las fotos!

En La Verdad Noticias te revelamos que todo ocurrió en el marco de un partido de polo, donde el equipo del nieto de la Reina Isabel se llevó la victoria, la cual significó recaudar para sus fundaciones patrocinadas un millón de dólares.

Hace poco te contamos qué piensa Kate sobre ser la siguiente “Princesa de Gales”, pero ahora, iremos más allá y te mostraremos las imágenes que dejan claro lo enamorada que está de su esposo.

Así besó Kate Middleton al Príncipe William

Kate y William. Foto: www.revistavanityfair.es

Aunque todos hubiera deseado ver un beso de labios apasionados, en realidad esto no ocurrió, aunque claro que fue más allá de lo habitual, pero sin duda, fue un acto de amor lleno de clase, pues la Duquesa de Cambridge se acercó cariñosamente a William para darle un gran abrazo y plantarle un beso en la mejilla cómo felicitación de su victoria.

El beso de los Duques de Cambridge muy seguramente será aceptado por la Reina Isabel II, ya que, aun cuando no hay un protocolo específico para las muestras de cariños entre las parejas de la realeza británica, si se solicita que siempre deben ir de acuerdo con el evento al que asisten, por ello, celebrar esta victoria en el campo de juego con un beso no está mal, de ahí que los esposos no deben preocuparse por un regaño.

Cabe mencionar que el partido se celebró en Windsor y que los Duques salieron del campo victoriosos y abrazados, aunque esta vez no fueron acompañados por ninguno de sus tres hijos, si disfrutaron de la emoción de Orla, la perrita cocker spaniel de la familia, quien siempre estuvo atenta al juego.

¿Cuántos años tiene el príncipe Guillermo?

Tiene 40 años de edad, pues nació el 9 de enero de 1982 en el Royal Berkshire Hospital, Reading, Reino Unido.

Con información de lecturas.com