Kate Middleton sale del confinamiento con outfit casual.

La duquesa de Cambridge por fin salió del confinamiento y platicó con personas que viven cerca de su casa. Catalina de Cambridge está lista para retomar sus actividades oficiales que le exige su puesto y como siempre sorprende con un excelente outfit ideal para la ocasión, en este caso ¡casual!

Kate Middleton retoma actividades, y lo ha hecho esta mañana en Fakenham Garden Center, en Norfolk, para visitar a vendedores y lugareños en apoyo a los pequeños negocios. Kate también reveló que sus hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis les encanta la jardinería. Es un gran espacio para que los niños y las familias vengan a los centros de jardinería.

Kate Middleton sale del confinamiento. Foto: Vanitatis

Outfit de Kate Middleton

La esposa del príncipe William, Muy sonriente, como siempre, llegó con sus tenis favoritos de la marca Superga, el pelo recogido en medio, chaleco en color azul marino con detalles guateados de la marca sostenible Fjällräven, blusa de lino en tono verde de la tienda John Lewis, skinny jeans en color café oscuro de Massimo Dutti y aretes de Mónica Vinader. Así, muy informal como ameritaba la ocasión, Kate habló con la gente para saber cómo han sobrevivido a la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus.

Kate mencionó: he estado saliendo a comprar alimentos, pero tengo que decir que no he salido más, es bueno, ahora que las cosas comienzan a calmarse, la gente sabe que puede salir a lugares. Kate Middleton reveló que al príncipe George le gusta pasar el tiempo con las plantas trampa para moscas y que tanto él como sus hermanos, Charlotte y Louis, han cultivado plantas de jitomate en casa . Confesó que estaban muy emocionados de cultivarlos.

El interés de los duques de Cambridge por la salud mental tras la pandemia por Covid-19 es una de sus tareas más importantes, así como mostrar su apoyo en las áreas de educación.