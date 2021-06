Kate Middleton no se presentará en el homenaje al natalicio de Lady Di

Kate Middleton, Duquesa de Cambridge ha decidido no presentarse junto a su esposo, el príncipe William, durante el homenaje por el natalicio número 60 de la fallecida, Lady Di. ¿La razón? Middleton no quiere ser parte del “circo mediático” que seguramente ocurrirá, ya que finalmente se verá al Duque de Cambridge junto a su hermano, el príncipe Harry, después del conflicto familiar que han tenido.

Como te hemos relatado en La Verdad Noticias, los hijos de la fallecida princesa Diana han estado separados después de que Harry decidió renunciar a la monarquía junto con su esposa Meghan Markle y sus hijos, Archie y Lilibet. La frialdad que hay entre ambos se pudo notar durante el funeral de Philip, Duque de Edimburgo.

Kate había hecho que Harry y William tuvieran una relación más cordial después de su separación, pero posiblemente Middleton ya no quiere ser la "mediadora" entre los hermanos/Foto: El Intransigente

Ante esto, Kate no quiere fungir como “mediadora” entre su esposo y su cuñado, como lo ha hecho en otras ocasiones. De hecho se dice que fue el propio William quien le pidió a Middleton que no se acuda, para no ser perjudicada por la prensa. Pero ella no será la única ausente durante este evento, puesto que el príncipe de Gales, Charles, tampoco asistirá al homenaje.

También la reina Isabel II no se presentará en el lugar y esto es debido al oscuro pasado que vivió Diana de Gales tanto con la monarca como con Charles.

Homenaje a Lady Di por su natalicio

Diana Spencer alias "Lady Di" nació el 1 de junio de 1961/Foto: Para ti

El jueves 1 de julio se realizará el homenaje a Lady Di por su natalicio, ya que estaría cumpliendo 60 años. Las únicas personas que asistirán a la inauguración de la estatua serán los dos príncipes y la familia Spencer, cercana a la difunta princesa de Gales.

En el evento de conmemoración se va a inaugurar una estatua en honor a Diana, hecha por Ian Rank-Broadley y el diseñador de jardines Pip Morrison. Medios británicos aseguran que la Duquesa Kate Middleton y sus tres hijos acudirán a ver la estatua con William pero será en otra ocasión y de manera privada, sin cámaras.

Meghan Markle tampoco estará en el evento, ya que se quedó en Estados Unidos con sus dos hijos. Por ahora, el príncipe Harry está terminando su cuarentena obligatoria de cinco días, para estar preparado para el homenaje a su madre.

Kate Middleton y Meghan Markle

Se dice que incluso Kate y Meghan han estado teniendo algunas llamadas telefónicas para tratar de mejorar su relación/Foto: RTVE

Las duquesas Kate Middleton y Meghan Markle posiblemente ya tienen una mejor relación después del escándalo que se ocasionó hace unos meses, después de que se rumoró que ambas no tenían diversas diferencias y que supuestamente Kate hizo llorar a Meghan, aunque se disculpó por ello.

Aunque la amistad de Middleton y Markle ya no es tan tensa como antes, Kate ha dejado en claro que no quiere involucrarse en el conflicto de los Duques de Sussex con la familia real británica, especialmente después de las confesiones que han hecho Meghan y Harry. Sin embargo, los príncipes aún siguen distanciados.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!