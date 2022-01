Kate Middleton no puede tener cerca a este royal de sus hijos y su familia

Como es bien sabido, la relación entre los Sussex y los Cambridge no anda bien, sin embargo, como madre, Kate Middleton no puede tener cerca a este royal de sus hijos y no es ni Harry o Meghan.

Así es, se trata del segundo hijo varón de la Reina Isabell, el príncipe Andrés, resulta que Kate Middleton no lo puede ver cerca de sus vástagos dado que no confía en él.

Cómo se ha mencionado en La Verdad Noticias, el también Duque de York enfrenta una demanda por haber abusado sexualmente de una menor, que lo involucra con el caso Jeffrey Epstein.

Kate Middleton no puede tener cerca a este royal

La Duquesa protege a sus hijos.

Resulta que el Duque de York, segundo hijo de la Reina Elizabeth II es acusado por la estadounidense Virginia Joffrey de abusar de ella cuando solo tenía 17 años una acusación ya muy seria, pero más complicada por ser miembro directo del cerrado círculo de la familia real británica donde pertenecen Principe William, su esposa duquesa kate y sus hijos, el Príncipe Jorge, Princesa Charlotte y príncipe Louis.

Es así, que según los informes de los medios londinenses, se dijo que Kate tomó medidas en respuesta a las acusaciones de abuso, para proteger a sus hijos.

La Duquesa no cree en la inocencia del príncipe Andrés

Resulta que la Kate Middleton no puede tener cerca a este royal de sus hijos porque no confía en él.

Kate Middleton no puede tener cerca a este royal de sus hijos y no permite ningún contacto entre el hombre de 61 años y los niños Cambridge.

En ese sentido The Globe informó que Kate no estaba convencida de la inocencia del príncipe Andrews tras las acusaciones públicas, además la familia discutió colectivamente cómo manejar la situación.

Hasta el momento, no se ha dado alguna declaración oficial del Príncipe Williams o la Duquesa, aunque esto es normal dentro de la familia real.

Por lo que solo el propio príncipe Andrés, negó estas acusaciones, comentó públicamente sobre el escándalo. Solo se anunció recientemente cuando se lanzó. Acciones legales sobre presuntas infracciones. Sea como sea Kate Middleton no puede tener cerca a este royal de sus hijos.

