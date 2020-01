Kate Middleton luce espectacular figura con tremendos pantalones foto cortesía interntenewscast

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton una vez más impactó a sus seguidores con su gran estilo único, en esta ocasión se le vió un tremendo outfit que dejó con la boca abierta, usó unos pantalones acampanados que estilizaron su figura y la hicieron verse más delgada, además, como es su costumbre, impuso una nueva tendencia en la moda.

Desde que comenzó este nuevo año 2020 Middleton se ha encargado de rescatar muchos de los diseños que desde hace ya varios meses no se le veía, uno de ellos lo recuperó en su visita a un evento de la realeza.

El pasado martes la esposa del príncipe William asistió al Thinktank Bham Science Museum para lanzar la encuesta “5 Big Questions on the Under 5s”, una campaña que pretende consultar a los británico para saber sobre cómo desean criar a la próxima generación.

“Quiero escuchar los problemas clave que afectan a nuestras familias y comunidades para poder centrar mi trabajo en lo que más se necesita”, dijó la duquesa en su cuenta Instagram.

Kate apareció en el almuerzo con niños rescatando una de las prendas favoritas de muchas de sus seguidoras, misma que nunca pasará por alto, sus tremendos los pantalones acampanados.

Su outfit casual estuvo conformado por sus pantalones negros de corte alto que afinó su cintura, acompañó con una blusa manga larga con detalles en zigzag en azul y verde con un lazo en el cuello, además eligió unas botas anchas color negro.

Sin duda sus pantalones hicieron resaltar la silueta de la duquesa, estilizó su figura y lo mejor de todo es que resultó favorecedor por que alargó sus hermosas piernas.

