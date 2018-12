Kate Middleton lloró en fiestas navideñas por culpa del príncipe William.

Hace algunos años, en la etapa de noviazgo de los duques se Cambridge, pasaron por una serie de momentos incómodos en la universidad, que los hizo alejarse más de una vez durante su relación.

Tuvieron una serie de conflictos.

Durante una de estas rupturas, en la Navidad de 2006, el príncipe William dejó a su novia Kate Middleton llorando luego de que él cancelara sus planes juntos en esas fechas.

William la hizo llorar.

Así lo reveló el libro The Making of a Royal Romance, publicado en 2011 por Katie Nicholl, experta en realeza. De acuerdo al libro, el príncipe William le prometido a Kate pasar Nochebuena junto a los Middleton, pero le dijo que había cambiado de opinión y que se quedaría junto a su familia de la realeza y no con la suya.

Para Kate este fue el peor de los desprecios sufridos durante el noviazgo, que la dejó en llanto en Navidad. Además, para ella significaba “que algo siniestro venía”, reseñó el diario británico Express.

Duques de Cambridge.

Pero desde que Kate y el príncipe William se casaron en 2011, en Westminster Abbey. han tenido un matrimonio sólido junto a sus tres hijos George, Charlotte y Louis.