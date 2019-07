Kate Middleton llevó un extraño broche a Wimbledon y te decimos por qué

El día de ayer Kate Middleton y el Príncipe William acudieron a la final masculina del torneo de Wimbledon con dos de los mejores jugadores del mundo, Novak Djokovic, quien precisamente lleva este título, y Roger Federer, quien ha sido campeón del torneo en 8 ocasiones.

Si bien la Duquesa de Cambridge lució impecable, con un outfit más que favorecedor a cargo de Emilia Wickstead, hubo un accesorio “fuera de lugar” que llamó la atención, pues no combinaba con el vestido ni con el resto de sus accesorios.

Se trata de un prendedor en forma de moño de color morado con negro, el cual si bien no arruinó su atuendo, sí extrañó a varios. De acuerdo con The Sun, este, a diferencia de otros prendedores que ha utilizado en el pasado, no cumple con una función estética, sino más bien reitera su importante rol como patrona del All England Lawn Tennis & Croquet Club.

Recientemente, la Reina Isabel le concedió este patronato a la esposa de su nieto, el Príncipe William, y el broche que llevó el día de ayer simboliza no sólo su compromiso con la institución, sino con los deportes que favorece.

“El duque de Kent, presidente del The All England Lawn Tennis Club, y la Duquesa de Cambridge, patrona del The All England Lawn Tennis Club, presentaron este año los trofeos de la Final individual de Caballeros de @Wimbledon después del partido”, compartió el Palacio de Kensington en Instagram.

Sabemos que Kate Middleton es fanática de los deportes, al igual que el Duque de Cambridge, sin embargo, es una apasionada del tenis, por lo que incluso antes de obtener el cargo que ahora le corresponde, era común verla con frecuencia durante los partidos de Wimbledon.

Asimismo, no es de sorprender que la Reina le concediera esta patronato, el cual, al igual que la Sociedad Real de Fotografía (que le fue concedida a Kate el pasado 25 de junio), estuvo a cargo de la monarca por varias décadas.

