Kate Middleton llama MISERABLES a Meghan Markle y el Príncipe Harry

Kate Middleton ha demostrado ser una chica muy ‘correcta’, comprometida con su labor dentro de la familia real británica, sin embargo, también tiene su carácter y aunque frente a las cámaras se muestra de lo más cordial y profesional, fuentes aseguran que la Duquesa de Cambridge llamó ‘miserables’ a Meghan Markle y el Príncipe Harry.

La relación entre las esposas de los hermanos Windsor ha sido… complicada, y aunque se desconoce si existe una verdadera enemistad entre ambas, es evidente que existe cierta tensión.

De acuerdo con la experta en realeza y biógrafa de la familia real, Katie Nicholl, ambas hicieron un ‘acuerdo’ para llevar las cosas con calma y evitar peleas; se comprometieron a ser amables por el bien de la Corona y cada una realiza sus deberes según lo que le toca.

“Sé que Meghan y Kate llegaron a un acuerdo para llevarse bien, hacer un esfuerzo, ser amables y cálidas la una con la otra en público”, confesó Nicholl a la revista Glamour.

Y es por ello que luego de los escándalos surgidos tras el lanzamiento del documental ‘Harry and Meghan: An African Adventure’, la esposa del Príncipe William no dudó en brindarle su apoyo a la ex protagonista de ‘Suits’.

“Detrás de cámaras, me han dicho que Kate está haciendo su mayor esfuerzo para unir a todos y ayudar a Meghan. Ninguno de ellos quiere decepcionar a la Reina”, reveló el experto en realeza Phil Dampier a The Express.

Asimismo, una fuente le confesó a Us Weekly que la Duquesa ‘odia’ ver a Meghan y Harry “tan miserables”, pero así como se preocupa por ellos no quiere involucrarse demasiado, pues ello podría afectar su imagen y la de su esposo.

“Mientras Kate se preocupa por el bienestar de Meghan y Harry, intenta mantenerse fuera del drama”.

No obstante, la misma fuente reveló que Kate es una chica de familia y quiere que todos los ‘problemas’ se terminen: “La manera en que ella lo ve, la vida es demasiado corta para hacer enemigos, especialmente con los seres amados”.

