Kate Middleton, la más estilosa en el torneo de Wimbledon

Si bien Kate Middleton es una gran fanática del deporte, y en especial del tenis, y año con año se consiente asistiendo al Torneo de Wimbledon, en realidad este es uno de los patronatos que le fueron concedidos por la Reina Isabel, por lo que nunca se pierde la oportunidad de realizar al menos una parada en el recinto.

“Su Alteza Real observó a Harriet Dart contra Christina McHale en la cancha 14, junto a Katie Boulter y Anne Keothavong”, publicó el Palacio de Kensington en su cuenta de Instagram.

Además de presenciar uno de los partidos, “La Duquesa también visitó el Parque Aorangi para ver las canchas de práctica y el área de calentamiento”, además, se reunió con varios finalistas y ganadores nominados para los premios anuales lta Tennis Awards.

Para el evento, Kate optó por un elegante shirt dress de corte midi en color blanco de la firma Suzannah, el cual está inspirado en los años 40 y tiene mangas cortas y botonadura en contraste en color negro.

Al tratarse de un día de muchas actividades, podemos ver que la elección de la Duquesa de Cambridge se enfocó en la comodidad y versatilidad, sin olvidarse de la elegancia, por lo que complementó el bello vestido con unos tacones bajos y gruesos en color negro de Gianvito Rossi, los aretes chandelier de Catherine Zoraida, y unos lentes Ray Ban que sostenían su melena y dejaban a plena vista los bellos pendientes.

Como se retrata en las fotografías, Kate disfrutó de su compromiso real en compañía de las tenistas británicas Katie Boulter, quien no participó en el torneo por una lesión en la espalda, y Anne Keothavong, que se retiró del deporte hace algunos años; pero no cabe duda de que no hubo nadie más estilosa en Wimbledon que Kate.

