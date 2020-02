Kate Middleton impacta con su outfit en los BAFTA. (Foto cortesía Telemundo)

Kate Middleton siempre se ha caracterizado por su gran estilo, mismo que plasma en cada outfit que porta en cada evento. Un claro ejemplo de esto es lo que ocurrió en los Premios de la Academia Británica de Cine, mejor conocidos como BAFTA, en donde la Duquesa de Cambridge deslumbró con su espectacular outfit.

Kate Middleton en BAFTA

Aunque esta integrante de la realeza siempre ha demostrado que cuida cada detalle de su vestimenta y que por ende los luce a la perfección, en esta ocasión, en donde The British Academy of Film and Televisión Arts premia a lo mejor del cine, Kate pisó la alfombra de una forma tan única y deslumbrante, puesto que su outfit era esplendoroso.

Y aunque en esta ocasión los organizadores de este gran evento designaron un dress code sustentable, situación por la que muchas celebridades portarán telas eco-friendly, la Duquesa de Cambridge lo hizo a la perfección en donde se le pudo apreciar con un asombroso vestido con un estilo hindú, de su firma favorita Alexander McQueen.

Como no podían faltar, este outfit lo acompañó de un grandioso collar y unos pendientes de la firma que tanto aman diversas integrantes como Grace Kelly, Camila y la Duquesa de Cornualles: Van Cleef & Arpels, en donde sus collares se ha convertido en un accesorio que desean la mayoría de las mujeres del mundo.

Kate Middleton en los BAFTA. (Foto cortesía Dave J Hogan/Getty Images)

Outfit del año pasado

Cabe mencionar que en el año pasado, otro outfit que también acaparó las miradas de los presentes, fue el vestido blanco que daba luz a su hombro y del otro lado, un arreglo de flores que le daban el toque especial a Kate Middleton; sin duda alguna la Duquesa de Cambridge es una de las mujeres que luce a la perfección los outfits puesto que en cada detalle marca su estilo.

Kate Middleton y espectacular outfit. (Foto cortesía Pascal Le Segretain/Getty Images)

