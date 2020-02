Kate Middleton estilizó su figura con estupenda falda plisada en animal print foto cortesía estiloyvida.es

La duquesa de Cambridge, Kate Middleton como en cada evento de la realeza nos ha deslumbrado con tanta belleza y con lo mejor de su outfit, en esta ocasión se le pudo ver caminar con una estupenda falda plisada en animal print que la hizo lucir una figura súper estilizada.

A través de su cuenta de Instagram, la duquesa publicó una foto donde se le pudo ver el tremendo look que resaltó su figura, eligió el mejor de los atuendos para este momento importante.

¡Gracias por la increíble respuesta a las preguntas # 5BigQuestions de la Duquesa de Cambridge en la encuesta Under Fives!, escribió en su publicación.

Outfit working lady

En la publicación, la uquesa de Cambridge lució un outfit ideal para toda working lady en 2020 que consistía en una falda plisada de talle alto y faja en color negro, que destacaba por sus detalle en el estampado en animal print, una tendencia que hemos visto ya en otras celebridades.

La falda plisada que lució tenía un largo por debajo de las rodillas, la combinó perfectamente con un suéter negro de mangas largas y cuello oval que se ajustaba a su cuerpo, este conjunto la hizo lucir una figura estilizada que dejó con la boca abierta a más de uno.

Compromiso de Kate con la “5 Big Questions”

Kate Middleton desde hace algunos meses ha estado comprometida con la encuesta “5 Big Questions on the Under 5s”, una campaña que pretende consultar a los británico para saber sobre cómo desean criar a la próxima generación y por la que ahora agradece.

“Gracias a todos los que participaron, pues ayudaron a iniciar conversaciones esenciales sobre la importancia de la primera infancia”

La duquesa dijo también que estos resultados que proporcionarán una fuente vital de información para el sector de los primeros año, ayudándolo a comprender mejor las percepciones públicas de la importancia de los primeros años y las experiencias de primera mano de los padres, las familias y los cuidadores.

