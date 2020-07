Kate Middleton envió flores a Meghan Markle como símbolo de paz pero NO funcionó

Una nueva biografía sobre el tiempo de Meghan Markle y el Príncipe Harry en la familia real está a punto de llegar a los estantes, y realmente está entrando.

No solo el libro toca el "feudo real" entre el Príncipe William y el Príncipe Harry, sino que se sumergirá en la relación de Meghan Markle con su cuñada, Kate Middleton.

Meghan no sintió que las flores fueran suficientes para pedir paz

Megan Markle rechazó la “paz” de Kate Middleton

En un nuevo extracto del próximo libro que se publicó en The Sunday Times (a través de People and Vanity Fair), los reporteros reales Omid Scobie y Carolyn Durand dicen que Kate no hizo mucho para darle la bienvenida a Meghan o para poner las cosas menos tensas entre sus familias.

"Aunque no era necesariamente su responsabilidad, Kate hizo poco para cerrar la brecha", escriben, y agregan que las duquesas "no estaban en guerra entre sí" a pesar de los titulares que decían lo contrario, pero sí hubo algunos "momentos incómodos".

Aparentemente, Kate y Meghan "lucharon para superar la cortesía distante" y tenían poco en común "aparte del hecho de que vivían en el Palacio de Kensington".

Ah, y hablando de "momentos incómodos", en un momento dado, Meghan y Kate se encontraron saliendo del Palacio de Kensington para ir de compras por la misma calle, y Kate dejó a Meghan para ir de compras sola, en lugar de ir en una misma dirección.

TE PUEDE INTERESAR: Kate Middleton y Meghan Markle mantienen una relación cordial pero ¡distante!

Dicho todo esto, ninguna duquesa estaba emocionada por la especulación de los medios sobre su relación, y de acuerdo con Vanity Fair, Kate Middetlon intentó mejorar las cosas llevándole flores a Meghan Markle como una ofrenda de paz, pero Meghan "le dijo a Kate en términos claros que las flores no eran suficientes".