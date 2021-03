Kate Middleton deslumbra en Anmer House, es una foto para un nuevo libro

Kate Middleton ha escrito el prólogo de un libro de fotos que habla sobre la pandemia, y la buena nueva llega con una fotografia de la mismísima esposa del Príncipe William que ha sido tomada en Anmer House y aquí ¡te damos los detalles!

Kate Middleton y la foto para un nuevo libro

Cómo sabes la pandemia hizo que Kate Middleton se volcara de lleno en iniciativas para hacerle frente a esta crisis sanitaria que atacó con creces durante el 2020, y una de estas fue la de Hold Still, la cual, también tuvo el apoyo de National Portait Gallery, y trato de hacer que los británicos dieran a conocer su experiencia durante ese tiempo por medio de fotos, sumando hasta 31 mil de estas, de las cuales eligieron 100 para una exposición que recorrió gran padre de Reino Unido, ¡asombroso!

Ante esto, Hold Still: A Portait of Our Nation in 2020 decidió crear un libro con todas las fotos que recopiló, y fue Kate Middleton quien tuvo el honor de escribir su prólogo, pero no solo eso, también añade un retrato suyo a esta obra que habla de la pandemia.

Al momento se sabe que la foto fue tomada en Anmer House por Matt Porteous y que fue parte de la sesión fotográfica, de la que eligieron el retrato familiar que acompañaría su postal navideña del 2020.

Kate Middleton en Anmer House. Foto: revistavanityfair.es

En esta hermosa foto, Kate Middleton luce una camisa con cuello de volante y un jersey de color burdeos, además lleva su anillo de compromiso, pendientes de aro, lleva el cabello suelto y se le ve relajada en Norfolk, justo en el jardín.

En el prólogo que ha escrito Kate Middleton enfatiza que buscaba con estas fotos recordar por siempre todo lo que se ha vivido durante la pandemia, no solo recordando todo aquello que se perdió, también haciendo honor a los héroes que han hecho posible que muchos se salven, y declaró que esta colección brinde:

“…un espacio para hacer una pausa y reflexionar sobre este período incomparable".

En La Verdad Noticias te revelamos que el libro en cuestión será publicado el 7 de mayo y los recursos que se obtengan serán dados a Mind, una ONG de salud mental y a National Portait Gallery, ¡enhorabuena!

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Instagram y mantente informado.

Con información de revistavanityfair.es