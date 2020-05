Kate Middleton: ¿cuánto cuesta y de qué firma es el cardigán de su nuevo outfit?

Costo y firma del cardigán blanco que fue parte del outfit de Kate Middleton. Foto: captura de pantalla, video, Instagram: giveusashoutinsta

Kate Middleton siempre luce un estilo increíble y no importa si es en vivo en viodeollamada, todos sus seguidores terminan inspirados en sus outfits, y en su más reciente aparición lució un cárdigan en color blanco que enamoró a todos, y ahora te revelamos qué firma de moda ha sido la elegida por esta ‘royal’, para que puedas conseguir esta prenda antes de que se agote.

Kate Middleton y su nuevo outfit

Los destellos del nuevo outfit de Kate Middleton han dejado a todos asombrados, pues el cárdigan en color blanco que lució recientemente cuando realizo una videollamada con Anmer House, posee unos hermosos botones de fantasía y un cuello “V” que simplemente la hacen ver increíble.

Cardigán blanco Sandro que usó Kate Middleton. Foto: es.sandro-paris.com

Todas las miradas han sido para el cuello festoneado del nuevo cárdigan de Kate Middleton, y ¿cómo no serlo?, si se le ve absolutamente bien, y es que la Duquesa de Cambridge además, luce perfecta con cualquiera outfit, y aunque se encuentra junto a su esposo el príncipe William en cuarentena por el COVID-19, no hay forma de que no continúe a la moda, aunque claro, al solo verse la parte superior de su cuerpo nos quedan varias dudas de saber, ¿con qué combina sus tops?

Aunque bueno, realmente no necesita mostrar mucho, pues Kate Middleton siempre luce espectacular de pies a cabeza, y mostrar solo el cuello de sus tops es razón suficiente para que sus millones de seguidores se vuelvan locos por conseguir sus outfits, y ahora sabemos de a que firma de moda pertenece ese precioso cardigán, se trata de Sandro y puedes conseguir esta prenda en su sitio en internet, solo da clic a este link y listo, ¡podrás comprarlo!

Cardigán blanco de la firma Sandro que usó Kate Middleton. Foto: es.sandro-paris.com

Ahora, hablemos sobre el precio, el costo online de este cardigán es de 145 euros, algo así como $3758.98 mexicanos, y cómo se ve en el sitio web de la firma Sandro, tiene manga corta y queda muy bien con vaqueros o hasta con una falda o pantalón muy formal, la verdad es que es una prenda súper versátil y que sabemos Kate Middleton seguro combinó a la perfección.

El efecto estilístico que hizo robar miradas fue gracias a que Kate Middleton le sacó el mejor provecho posible al cuello festoneado de su cardigán, pues dejó al descubierto su piel bronceada que contrastó perfectamente con el color de la prenda, llevó todo su cabello hacía atrás y dio el toque final con unos pendientes en color dorado de la firma Catherine Zoraida, luego destacó sus ojos con un maquillaje ahumado y un tono rosa muy suave con el que cerró con broche de oro.

Con información de revistavanityfair.es.