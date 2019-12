Kate Middleton apantalló hasta a la Reina Isabel con este vestido

El día de ayer la Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, acudió junto a su esposo, el Príncipe William, a la recepción diplomática anual que se lleva a cabo en el Palacio de Buckingham. Para ello lució un imponente vestido azul de Alexander McQueen y apantalló hasta a la Reina Isabel.

Kate Middleton siempre nos sorprende con su excelente gusto, portando siempre los diseños más bellos y sofisticados de la temporada y esta ocasión no fue la excepción, pues se posicionó como una de las mejores vestidas de la noche en la casa de la Reina.

El dress code, como era de esperarse, era de gala, por lo que la futura Reina de Inglaterra optó por un diseño de su firma favorita (Alexander McQueen) en color azul marino, mangas largas, cuello en ‘V’ y hombros pronunciados.

La pieza, perfecta para esta temporada invernal, era de una tela aterciopelada la cual acompañó con la icónica tiara favorita de la Princesa Diana (Lover’s Knot) y un estupendo collar plateado que, según los expertos en realeza, pertenece a la mismísima Reina Isabel.

Otro de los maravillosos accesorios que destacaron fueron los enormes pendientes de diamantes, que en suma con la demás joyería, hicieron lucir a la bellísima Duquesa de Cambridge glamurosa y soberbia.

En cuanto al cabello, Kate optó por llevar un recogido formal con un moño bajo (una opción a la que recurre con frecuencia para este tipo de eventos), y su maquillaje fue de lo más natural y discreto.

De nueva cuenta, la esposa del Príncipe William acaparó todas las miradas y demostró que cuando de moda se trata, simplemente no tiene rival alguna, aunque si somos justos, en esta ocasión la Duquesa de Sussex no tuvo ni oportunidad de participar. Probablemente el próximo año nos regalen una épica batalla de estilos, pero por lo pronto, ¿qué te pareció el look de Kate Middleton?

