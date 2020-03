Kate Middleton, Yaritza Aparicio y Danna Paola realzan sus outfits con diademas. Foto: Vogue, Revista Fama, Pinterest.

Un outfit perfecto cuenta siempre con accesorios que lo realce, así que, desde pulseras hasta aretes forman parte, pero, ¿qué hay sobre el uso de diademas?, ¿a todas nos quedan bien?, pues, es correcto, siempre y cuando sea la diadema correcta y se use hábilmente, dos grandes ejemplos de ello son Yalitza Aparicio, Kate Middleton y Danna Paola, quienes, las han usado con gran maestría.

¿Sabes de qué diademas te hablamos?, las diademas en cuestión son aquellas estampadas y voluminosas, hechas para realzar nuestra belleza y lucir espectaculares, así que, toma nota, porque te daremos a conocer los outfits más destacados que han hecho mano de este indispensable accesorio.

Diadema para todos los outfits

Realmente el uso de este accesorio no tiene restricciones, no importa el estilo de corte, ni la edad o si acudes a una fiesta en plena noche o día, pues, las diademas vienen hechas con todo tipo de aplicaciones, así que, solo bastará con que elijas la que mejor le vaya a tu outfit.

Outfit: maquillaje y el uso de diadema

Aunque, no hay restricción en cómo uses tu diadema, es importante destacar que, el maquillaje debe ser cuidado, es decir, evitar recargarlo mucho, pues, al usar una diadema, está será el centro de atención, así que, no quieres lucir demasiado exagerada, así que, revisa bien las prendas que usarás, para no estar saturada.

Kate Middleton y sus outfits con diademas

La Duquesa de Cambridge, ha utilizado una gran variedad de diademas, pero la combinación que hizo con su vestido azul y la diadema negra de la marca Zara, es una de las mejores.

Kate Middleton con diadema de la marca Zara. Foto: Harpers Bazaar.

Yalitza Aparicio y su outfit con diadema

Con gran habilidad, esta actriz mexicana combinó una diadema que combinó perfectamente con su vestido plateado de Michael Kors.

Yalitza Aparicio y su outfit con diadema. Foto: InStyle.

Danna Paola, también, incluye diademas en sus outfits

Por otro lado, esta joven actriz, suele preferir las diademas cuando se habla de accesorios, así que, suele lucir una gran variedad de ellas.

Danna Paola y su outfit con diadema. Foto: Wapa.pe.

