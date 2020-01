Kate Middleton NO INVITÓ a Meghan a su cumpleaños FOTO CORTESÍA ECONOMIAHOY

Faltan solo dos días para que la duquesa de Cambridge, Kate Milddleton cumpla sus 38 años y al parecer a este festejo no fue invitada Meghan Markle, por lo que se rumora que esto puede ser debido a la mala relación que ambas tienen.

Kate y Meghan foto cortesía la prensa

Además de Meghan, el príncipe tampoco fue invitado al festejo de la esposa de su hermano el príncipe Willian, que se celebrará este 9 de enero y desde hace unos días ya comenzaron los festejos.

Middleton este fin de semana se reunió con amigos para celebrar un año más de vida, pero lo que fue más notorio en su festejo no fue el menú o los hermosos regalos que recibió, sino los grandes ausentes entre los que estuvieron Meghan y harry ¿No los invitó?

No fueron invitados

De acuerdo con el medio británico The Daily Express, indicaron que el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, no fueron invitados a celebrar el cumpleaños de la duquesa de Cambridge.

Meghan y Harry FOTO VANIDADES

Aunque puede parecer que es lógico que los duques de Sussex no estuvieron en el festejo por que se encuentran en Canadá, donde pasaron las fiestas de fin de año, pero el medio asegura que esta ausencia no ha hecho otra cosa mas que corroborar los rumores de que entre los duques de Cambridge y Sussex no existe una cercana relación.

Cumpleaños 37

El año pasado cuando Kate celebró su cumpleaños número 37, se realizaron una serie de fiestas, en las cuales el matrimonio de Sussex, tampoco estuvo presente, por lo que tiempo después se rumoró el distanciamiento entre los príncipes que por fín confirmó Harry.

Duques foto cortesía QUIEN

