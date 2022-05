Kate Middleton ¿Cuáles son sus zapatos de tacón más elegantes? Foto: flipboard.com

Kate Middleton es por mucho una de las ‘royals’ más admiradas del mundo, no solo por su carisma, también por su sofisticado estilo, de ahí que suele causar furor cada que estrena una nueva prenda, y para que estés al día sobre sus adquisiciones, aquí te diremos cuáles han sido los zapatos más elegantes que se ha comprado, ¿te animas a tener unos iguales?

En La Verdad Noticias te revelamos que Kate y William no siempre han tenido una relación perfecta, pues en algún momento se ha especulado que el hermano mayor del Príncipe Harry le ha sido infiel a la Duquesa de Cambridge, pero a pesar de esto, aún siguen unidos como siempre.

Anteriormente te contamos sobre su OUTFIT oversize; sin embargo, ahora te diremos cómo es el modelo de calzado que más elegancia le ha proporcionado a sus diferentes outfits.

Así son los zapatos más elegantes de Kate Middleton

Tacones elegantes de Kate. Foto: lecturas.com

De color negro y con tacón de bloque, el calzado elegante que supera a otros que posee la Duquesa de Cambridge deja sin aliento a quien la vea con este puesto, pues no solo la hace ver muy estilizada, sino también más alta y maravillosa.

Este par ha acompañado a la ‘royal’ en diferentes presentaciones públicas y con muy variados looks, siempre dejándola ver perfecta, aunque muchos se preguntan por qué usa tacones tan altos cuando ella mide 1.75 metros de altura, algunos piensan que se debe a que no quieren que se vea tan bajita al lado del Príncipe William, quien mide 1.91 metros, ¿ya lo sabías?

Aunque no se tiene claro el verdadero motivo por el que la ‘royal’ ama los tacones, nos queda claro que ellos no la definen, ya que puede lucir tan única sobre unos de estos como en unas zapatillas deportivas, no por nada es conocida por desatar el “efecto Kate”.

¿Cómo se llama la hija de la duquesa de Cambridge?

Se llama Carlota de Cambridge y tiene 7 años de edad, pues nació el 2 de mayo de 2015.

