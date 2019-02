Karl Lagerfeld tenia opiniones racistas y misóginas.

Karl Lagerfeld quien era un hombre excéntrico, en la industria de la moda llamaba la atención con sus opiniones bastantes racistas, misóginas y cacomorfóbicas, pero la industria lo minimizó para no afectar la imagen del diseñador.

Lamentablemente el otro rostro de este magnate de la moda guarda las inolvidables veces que su odio brotó. Su misoginia salió a relucir cuando dijo que Coco Chanel no era feminista porque no era “lo suficientemente fea para serlo”, o cuando le dijo a Carine Roitfeld, la editora del CR Fashion Book, que cargaba con una hija “fea” y que la labor maternal le correspondía únicamente a las mujeres y no a los hombres.

En muchas ocasiones Karl se expresó de manera terrible de las mujeres por su aspecto físico e incluso dijo que le gustaba estar rodeado de gente bella, pero a los que él consideraba “menos agraciados”, los atacaba.

Uno de los comentarios que más sobresalió fue en 2012, cuando dijo de la cantante Adele que era “un poco demasiado gorda, pero tiene un bello rostro y una voz divino”, además de que según el, los estampados florales son para mujeres gordas de mediana edad y la clase media no tiene suficiente clase.

Cabe mencionar que a todas las que critican a las modelos por aparecer huesudas o anoréxicas son las típicas madres gordas que se sientan en el sofá todo el día comiendo patatas fritas.

Algo que también llamó la atención es que fueron criticadas sus reacciones hacia los niños. “Odio a los niños” o sus descalificaciones hacia los arreglos estéticos. “Nada hace que parezca más viejo que intentar ser joven. Las peores son las operaciones de labios; hay personas que lo han hecho y después ya son irreconocibles.