Karl Lagerfeld, ¿quién fue el Káiser de la moda?

Karl Lagerfeld, uno de los diseñadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y uno de los íconos más grandes de la cultura popular, fallece hoy 19 de febrero de 2019 en Neuilly-sur-Seine, Francia, dejando un legado de moda y polémica detrás.

Recordado y reconocido por su grandiosa colaboración con casas de moda como Chloé, Fendi y Chanel; Karl emigró a Francia a los 12 años para perseguir su sueño.

En 1955, con apenas 22 años, fue premiado con un puesto de trabajo en la casa de modas Pierre Balmain, tras haber ganado un concurso patrocinado por el Secretariado Internacional de Lana. Anteriormente había sido derrotado por Yves Saint Laurent. Tres años después, abandonó dicho puesto diciendo: “Yo no nací para ser asistente.”

En 1958, Lagerfield abandonó su trabajo en Pierre Balmain diciendo: "Yo no nací para ser asistente".

Trabajó para las casa de moda más importantes en el mundo: Pierre Balmain, Jean Patou, Cholé, Fendi, Chanel y Hennes & Mauritz (H&M); y en 1974 fundó su propia marca, “Lagerfeld”, con la cual lanzó perfumes y líneas de ropa.

Sin embargo, su increíble trabajo en el mundo de la moda no fue lo único que lo inmortalizó, sino su amistad con celebridades del espectáculo y supermodelos y los irreverentes comentarios que lo enemistaron hasta con la realeza británica.

Uno de los momentos que marcó la historia fue cuando en 1993, para el desfile de su colección Blanco y negro de Fendi, Lagerfeld contrató a nudistas y a la estrella porno Moana Pozzi para modelar. Anna Wintour, la editora en jefe de Vogue, abandonó el desfile.

Lagerfeld posa con sus modelos, después de la colección Chanel otoño / invierno 1985 en París.

Otra de las polémicas en las que se vió envuelto el diseñador fue cuando perdió alrededor de 36 kilos, únicamente para poder vestir las prendas diseñadas por Hedi Slimane.

“De repente me quise vestir diferente, usar prendas diseñadas por Hedi Slimane. Pero esta ropa, lucida por chicos muy, muy flacos -y no por hombres de mi edad- requería que perdiese por lo menos 36 kilos. Me costó exactamente trece meses".

Lagerfeld perdió 36 kilos para poder utilizar las prendas diseñadas por Hedi Slimane.

La dieta que siguió fue creada especialmente para él por el doctor Jean-Claude Houdret, y se transformó en un libro llamado "La dieta de Karl Lagerfeld" ("The Karl Lagerfeld Diet").

"La moda es la motivación más saludable para bajar de peso", Karl Lagerfeld.



No obstante, su vida siempre estuvo destinada a ser algo fuera de lo normal. Nació el 10 de septiembre de 1933 en Hamburgo, Alemania. Su padre, Otto Lagerfeld, era miembro de una familia de banqueros sueca e hizo su fortuna al introducir la leche en polvo en Alemania. Su madre, Elizabeth Bahlmann, era miembro de una familia noble alemana.

Nació 10 años después del enlace de sus padres, cuando su madre tenía 42 y su padre 60. Ambos ya habían tenido otros hijos en matrimonios anteriores.

Con Virginel Viard y Hudson Kroenig de Chanel en la final del espectáculo Chanel Metiers d'Art 2018, en Nueva York.