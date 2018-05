K-Beauty: Rutina de 10 pasos coreana para lucir bella y radiante

Lo cierto es que para las mujeres de hoy, una rutina de belleza coreana de 10 pasos puede resultar no ser una opción, pues ahora lo que una busca es rapidez y efectividad en los productos para lucir una piel radiante y bella, pero los resultados de las coreanas en sus pieles prueban que vale la pena.

Con todo el auge que está teniendo el K-Pop en el mundo, la K-Beauty también, solo basta con ver las pieles increíbles de las coreanas en Instagram para que las mujeres quieran estar igual.

Y es que gracias al internet, todas tienen a la mano demasiada información sobre los nuevos y geniales productos para estar en la onda K-Beauty y poder lucir bella y radiante.

Por esta razón hoy te contaremos la rutina de 10 pasos coreana para lucir bella y radiante y al mismo tiempo estar en la onda K-Beauty.

El corazón de la rutina de belleza coreana es el layering, o crear capas aplicando un producto sobre otro, empezando por el más ligero al más espeso.

La meta es obtener una piel balanceada, hidratada y saludable, cada capa es importante, pero no siempre.

Hay maneras de simplificar la rutina, ya que no necesariamente se tienen que usar todos los pasos cada día, si no que puedes usar solo lo que tu piel requiera en ese momento.

Eso sí, te aseguramos que los resultados son súper evidentes y reales a lla semana de comenzar con esta nueva rutina de 10 pasos coreana, tu piel se verá más pareja, hidratada y radiante.

Y ya sea que escojas simplificarla o no, aquí te explicamos la rutina paso por paso, para que tengas una guía completa de qué se trata y así, puedas elegir lo que a ti te funciona mejor.

K-Beauty: Rutina de belleza coreana

Paso 1. El limpiador desmaquillante

Para poder empezar a nutrir tu piel, es necesario eliminar todo el maquillaje y mugre que se acumula durante el día con un limpiador a base de aceite como el Clean it Zero de Banila.

Es perfecto porque prácticamente derrite todo el makeup y suciedad, sin irritar, ni resecar.

o aplicas dando un masaje ligero y después enjuagas con agua.

Paso 2. El limpiador a base de agua

Lavar la cara con un limpiador a base de agua, después de desmaquillar, es básico para que no quedé ningún rastro de producto o suciedad.

El jabón se puede aplicar con los dedos, generando espuma al hacer contacto con el agua.

Una buena opción de uso diario es el Cleansing Foam de Pyunkang Yul.

Paso 3. Exfoliación

Este paso es crucial, pues ayuda a eliminar células muertas y a deshacernos de impurezas.

La exfoliación promueve la renovación celular, haciendo que todos los demás productos se absorban mejor.

Comienza por utilizar un producto como el BHA Blackhead Power Liquid de COSRX, de 2 a 3 veces por semana.

Paso 4. El tónico

Los tónicos son muy importantes, ya que mantienen el pH correcto de la piel y limpian aún más, al mismo tiempo que hidratan y protegen.

Es un auxiliar en la prevención de las imperfecciones y no importa si tu piel es seca o grasa, este producto te permitirá conseguir el balance de hidratación adecuado.

La mejor forma de aplicarlo es directamente con las manos para lograr una mejor distribución.

Uno de los favoritos es el Fresh Herb Calendula Tincture Toner de Natural Pacific.

Paso 5. La esencia

Este producto es más concentrado que un tónico, pero menos pesado que un suero.

Muchos dicen que es el paso más importante para los coreanos, pues brinda esa hidratación que hará la diferencia, y está enriquecido con numerosos activos que aumenta la elasticidad y le dan firmeza a la piel.

La Snail Bee High Content Essence de Benton es ideal para pieles sensibles o con problemas de acné.

Paso 6. El suero

El suero es una sustancia súper concentrada de activos, hecho para tratar problemas específicos de la piel: los signos de la edad, las manchas, el acné, la deshidratación, opacidad, etc.

Existen millones de sérums diferentes, y es súper crucial que encuentres aquél que te funciona a ti.

El My Signature C Source de Tiam es excelente para reducir manchas e iluminar, ya que contienen 20% de vitamina C.

Paso 7. El hidratante

La función principal del hidratante es, además de brindarle aún más humectación a tu piel, sellar esa humedad y todos los productos que aplicaste antes.

Dependiendo de tus necesidades, puedes encontrar desde hidratantes más pesados e intensos, a otros más ligeros.

Los de textura en gel como la Aloe Vera Oil-Free Moisture Cream de COSRX son increíbles, pues humectan sin dejar sensación grasosa.

Paso 8. La crema de ojos

La piel del contorno de ojos es mucho más delgada y delicada que la del resto de nuestra cara, por lo tanto, requiere cuidados especiales.

Reduce la inflamación, los signos de la edad y dale luminosidad a esta zona con la Fermentation Eye Cream de Benton.

Ojo: las cremas de ojos se aplican solo alrededor del hueso orbital con el dedo anular (es el más débil), y nunca sobre la ojera, pues esto podría causar que penetre tus ojos y los irrite.

Paso 9. El protector solar

El paso más importante de cualquier rutina del mundo, porque la manera más sencilla de prevenir el envejecimiento es protegiéndote del sol, y la amenaza del cáncer de piel no es un mito.

Es imprescindible usar protección solar cada mañana y re-aplicarlo cada tres horas durante el día. La Perfect UV Protection Cream Long Lasting SPF50+ PA++++ de Innisfree es ultra ligera, no causa imperfecciones, se absorbe rápido, y no deja residuos blancosos.

Extra - Paso 10. La sheet mask

Este es un extra muy divertido, y no menos necesario, que puedes incluir después del suero y antes del hidratante.

Además de ser una muy buena excusa para darte un poco de TLC (tender love and care), también son las amas y reinas de la hidratación.

El principal beneficio aquí es que, la fibra o algodón de la que están hechas, permite que la mascarilla se ajuste completamente a la forma del rostro, dejando que los nutrientes se absorban correctamente sin evaporarse.

Un buen comienzo es el Momiji Mask Kit Personalizado, pues contiene siete mascarillas especiales para tu tipo de piel para que pruebes de todo un poco.